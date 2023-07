Nu er det sket: Viser lille Aert frem

Wout van Aert er blevet far for anden gang, efter han forlod Tour de France for at tage hjem til sin højgravide kone

Han gjorde det klart allerede inden Tour de France.

Når det nærmede sig, var Wout van Aert den, der var smuttet. Og rigtigt nok, så forlod han Tour de France for at vende hjem til Belgien og sin højgravide kone, Sarah.

Fredag har den belgiske superstjerne lagt et billede op på Twitter med familieforøgelsen.

'Jerome. Mere kærlighed. 20/07.23,' skriver han til opslaget.

Van Aert afslører dermed, at han blev far i går torsdag, hvilket var samme dag, som Jumbo-Visma fortalte, at han forlod Tour de France.

Torsdag satte han også ord på, hvorfor han tog hjem.

- Sammen med holdet har vi besluttet, at nu er min plads derhjemme.

- På den ene måde er det en underlig følelse, men der er ikke noget dilemma. Det er en nem beslutning. Jeg har hele tiden regnet med, at jeg ville tage hjem, når min kone indikerede, at hun behøvede mig. Den tid er kommet nu, siger han.

Van Aert forlod først Touren, da Vingegaard havde hele 7 minutter og 35 sekunder ned til Tadej Pogacar.

Vingegaard ønskede allerede onsdag van Aert held og lykke, hvilket blev opfanget på tv. Efterfølgende afviste Vingegaard over for TV 2 Sport, at der ikke var noget, holdkammeraten skulle ønskes held og lykke med. Det var nemlig endnu ikke blevet meldt ud til offentligheden. Det forklarede Vingegaard torsdag.

- På daværende tidspunkt i går måtte jeg ikke sige noget om det. Så ja, der ønskede jeg ham ligesom held og lykke med det, og jeg håber, at alt kommer til at gå vel.