Nu er Fuglsang nummer et

Ingen cykelryttere i verden er bedre end Jakob Fuglsang, når det kommer til endagsløb.

I hvert fald ikke hvis man kigger på Den Internationale Cykle Unions (UCI) verdensrangliste.

I en netop opdateret udgave af ranglisten overtager Jakob Fuglsang førstepladsen fra hollandske Mathieu van der Poel, mens han også holder Julian Alaphilippe bag. Franskmanden vandt ellers verdensmesterskabet søndag, hvor Jakob Fuglsang blev nummer fem.

Jakob Fuglsangs 2110 point til listen kommer blandt andet fra store sejre i Liege-Bastogne-Liege sidste år og Il Lombardia tidligere i år. De to sejre giver 500 point hver, mens tredjepladsen i Amstel Gold Race og andenpladsen i La Flèche Wallonne sidste år gav henholdsvis 325 og 320 point.

Femtepladsen ved VM var 275 point værd for danskeren.

Det er dog ikke første gang, at Fuglsang kan glæde sig over en førsteplads. Så sent som i slutningen af august var han også nummer et, men blev efterfølgende slået fra tronen af van der Poel.

Jakob Fuglsang blev nummer fem ved VM i linieløb. Foto: Tariq Mikkel Khan

Jakob Fuglsang skal dog kigge sig en anelse over skulderen, for udover Julian Alapilippe og Mathieu van der Poel er belgiske Wout van Aert også på vej mod toppen. Van Aert kunne pludselig det hele til Tour de France og sikrede sig også to andenpladser ved VM. Først på enkeltstarten og siden i linieløbet, hvilket giver ham en øjeblikkelig fjerdeplads på listen.

På den generelle verdensrangliste må Fuglsang 'nøjes' med en tredjeplads efter de to slovenere Primoz Roglic og Tadej Pogacar, der blev henholdsvis to og et i Tour de France. Primoz Roglic kan dog glæde sig over at være verdens aktuelt bedste cykelrytter trods nedturen i Tour de France.

På endagslisten er Kasper Asgreen næstbedste dansker på 11. pladsen efter et hop på seks placeringer takket være sin sjetteplads på enkeltstarten ved VM i Imola. 25-årige Asgreen stillede ikke op til linieløbet.

Hele listen kan ses her.

