Nu er han favorit

Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen er vildt imponeret over niveauet hos Jumbo-Visma og i særdeleshed Jonas Vingegaard, dertil vurderer han, at dagens etape var en af de mest 'vanvittige og vilde etaper', han kan huske

Skal man tro bookmakerne, kommer Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) til at beholde Tour de Frances gule førertrøje hele vejen til Paris.

Med en magtdemonstration på onsdagens Tour-etape har Vingegaard gjort sig selv til klar favorit til at tage trøjen.

Ifølge sammenligningsportalen oddschecker.com giver en række internationale spiludbydere mellem odds 1,25 og 1,39 på, at danskeren vinder Tour de France.

Med det lille forbehold at bookmakerne selv skal have en lille avance på væddemålet, svarer det til, at de vurderer, at der er mellem 72 og 80 procent chance for, at Vingegaard vinder Tour de France.

Til sammenligning gav han cirka odds 3,5 før onsdagens etape. Det svarede til, at de vurderede, at der var cirka 28 procent chance for, at danskeren ville vinde Touren.

Jonas Vingegaard kunne onsdag iklæde sig Tour de Frances gule førertrøje som den første dansker i 15 år. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

Tadej Pogacar, som måtte afgive førertrøjen til den stærke dansker fra Glyngøre, er bookmakernes næststørste favorit til at løbe med sejren. Derefter følger Geraint Thomas og Romain Bardet.

Der resterer fortsat ti etaper, før feltet krydser målstregen på Champs-Élysées for sidste gang.

Ud over at holde konkurrenterne bag sig skal Vingegaard også undgå at blive smittet med coronavirus, så han ikke må indstille jagten på en Tour-triumf i utide.

