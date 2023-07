Nu henter de Vingegaard hjem

Jonas Vingegaard ankommer standsmæssigt til København onsdag.

Et privatfly står klar i Holland til at sende ham hjem til den danske hovedstad onsdag formiddag, hvor en elektrisk og specialdesignet Skoda Enyaq står klar i Københavns Lufthavn for at køre ham det sidste stykke ind til Rådhuspladsen.

Ganske som sidste år.

Det er Tour de Frances hovedsponsor, Skoda, der igen i år står bag arrangementet, skriver de i en pressemeddelelse.

- Jonas har nu for andet år i træk givet os alle nogle oplevelser, vi aldrig vil glemme. Derfor fortjener han selvfølgelig sin hyldest i Danmark. Som stolt mobilitetssponsor på tyvende år er det oplagt for os at gøre en ekstra indsats for Jonas her. Nu glæder vi os, ligesom rigtig mange danskere, til at få Jonas og familien hjem til en kæmpe fest i København og senere Glyngøre, siger Thomas Bruun, direktør i Skoda Danmark.

Annonce:

Vingegaard kørte også i åben bil sidste år. Foto: Thomas Borberg/Ritzau Scanpix

Jonas Vingegaard ventes at lande klokken 11.15. Han kører derpå gennem byen til rådhuset, hvor han ventes at ankomme ved 13-tiden. Efter et officielt arrangement på rådhuset ventes han at træde ud på balkonen klokken 13.40.

Intet mindre end historisk

- Det er intet mindre end historisk, at Jonas Vingegaard vinder Tour de France for andet år i træk. Vi kan alle være stolte af ham og vores stærke cykelnation. For det her er også en kæmpe sejr for Danmarks stærke hverdagscyklisme, de mange cykelklubber og stærke foreningsliv, der hver dag gør en forskel for vores børn og unge.

Så mange mennesker fyldte på Rådhuspladsen sidste år. Foto: Jonas Olufson

Der var også fyldt godt op i Tivoli senere på dagen...Foto: Jonathan Damslund/Ritzau Scanpix

- Jeg håber, vi ses på Rådhuspladsen, så vi sammen kan give Jonas den hyldest, han i den grad fortjener, sagde Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, mandag.

Annonce:

Arrangementet er på mange måder en gentagelse af sidste år: Det vil ikke være muligt at lykønske ham i ankomsthallen i Kastrup, da han bliver gelejdet udenom. Fejringen sker i åben vogn, og turen begynder officielt i krydset mellem Tårnbyvej, Saltværksvej og Amager Landevej.

Derpå triller han nordpå fra klokken 12 ad Amagerbrogade over Christianshavn og Slotsholmen, inden han triller ind på Rådhuspladsen.