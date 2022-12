Nu indrømmer han: Gav sejren væk

Jonas Vingegaard havde et stærkt Jumbo Visma-hold bag sig ved sejren i årets Tour de France.

Næsten for stærkt, fristes man til at postulere, når snakken falder på Wout van Aert, der jagtede etapesejre og point til den grønne trøje i ét væk med sine superkræfter.

Måske også på bekostning af Vingegaards vinderchancer flere gange ...

Skål for en veludført Tour. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Men nu slår Jonas Vingegaard fast én gang for alle, at han og Wout van Aert var på samme side i løbsbogen hele Touren igennem.

Faktisk lod danskeren sin stærke belgiske holdkammerat vinde 20. etape - enkeltstarten til Rocamadour.

- Jeg sagde til vores sportsdirektør inden etapen, at hvis det stod mellem Wout (van Aert, red.) og mig til at vinde etapen, så skulle han sige det. For så ville jeg sænke farten og lade ham vinde.

- Da Pogacar så har krydset målstregen, får jeg det at vide i radioen, og så derfra tager jeg det stille og roligt, siger Jonas Vingegaard til TV2.

Godt klart og tak for sejren. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

Wout van Aert endte med at vinde enkeltstarten med 19 sekunder til Jonas Vingegaard, og belgieren satte så stor pris på gestussen, at han stod klar på målstregen til at give sin kaptajn et klap på skulderen, hvorefter de begge senere brød ud i gråd og omfavnelse.

Jonas Vingegaard skal køre næste års Tour de France som enekaptajn på Jumbo Visma - heldigvis flankeret af Wout van Aert.