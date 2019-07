Nu jubler de: Misbrug af farlige piller stoppet

Den internationale cykleunion har dæmmet op for et formodet udbredt misbrug af det smertestillende stof Tramadol, siger UCI-præsident David Lappartient

NANCY (Ekstra Bladet): Over fire procent af alle dopingprøver i cykelsporten før 1. marts viste spor af den smertestillende medicin Tramadol, som i Danmark er receptpligtig.

Siden et forbud mod brug af Tramadol i konkurrence trådte i kraft, er 280 prøver udtaget, og ingen af dem viser spor af medicinen, som ikke blot er vanedannende, men også er sløvende og dermed farlig at bruge i en sport med dramatiske spurter og dødsforagtende nedkørsler fra de høje bjerge.

Nyheden om det bratte stop for misbruget afleverede UCI-præsident David Lappartient forleden, da han aflagde besøg i Tour-karavanen.

- Målet er ikke at fange ryttere, der har Tramadol i organismen. Målet er at forhindre, at ryttere bruger Tramadol. Det er vores mål, og vi oplever bred opbakning til det fra både ryttere og hold, sagde Lappartient til Ekstra Bladet.

I Danmark sælges Tramadol blandt andet under varemærket Dolol og er receptpligtig.

- Det er forbudt at køre en bil, hvis man har taget Tramadol, så det er selvfølgelig ikke et produkt, vi ønsker i vores sport. Det er farligt at lade en rytter, der er påvirket af Tramadol, foretage en nedkørsel fra et bjerg.

En positiv prøve for Tramadol vil ikke tælle som en dopingsag, men snarere som et dumpet helbredstjek. Der er ingen mindstegrænse for Tramadol, hvorfor selv det mindste spor af stoffet vil føre til diskvalifikation og en bøde. I gentagelsestilfælde kan rytteren udelukkes i op til ni måneder.

- Jeg håber, at Tramadol snart vil blive føjet til listen over forbudte stoffer, hvilket vil gøre brug af Tramadol til et spørgsmål om antidoping snarere end et spørgsmål om helbred og sikkerhed.

- Det arbejder vi på, sagde Lappartient.

- Fraværet af positive prøver kan vel være tegn på, at problemet ikke er så stort, som UCI antog, at det var?

- Sådan ser jeg ikke på det. Vi tog beslutningen om at forbyde Tramadol, idet vi vidste, at produktet blev brugt i cykelsporten. Fire-fem procent af alle dopingprøver førhen viste spor af Tramadol, sagde Lappartient.

- Nu er der ingen dopingprøver, der viser spor af Tramadol, og det er, hvad vi ønskede at opnå.

Brugen af Tramadol er blevet overvåget af det internationale antidopingagentur, WADA, siden 2012.

Overvågningen har ifølge en pressemeddelelse fra UCI udgivet i forbindelse med forbuddet vist, at 4,4 procent af de dopingprøver, cykelryttere afleverede i 2017, rummede spor af Tramadol, mens 68 procent af urinprøver indeholdende Tramadol, som blev indsamlet i 35 olympiske idrætsgrene, tilhørte cykelryttere.

Tramadol blev i cykelsportskredse kendt, da ryttere i 2017 fortalte om udbredt brug af stoffet på det daværende Team Sky og det britiske landshold.

