Nu kan det eksplodere

Jonas Vingegaards triumf i Tour de France kan være med til at tiltrække flere og større sponsorer til dansk cykelsport.

Det forventer Brian Pedersen, der er ejer af det danske cykelhold ColoQuick, som Jonas Vingegaard kørte for i tre sæsoner fra 2016 til og med 2018.

- Vi har i flere år undret os over, at der ikke er flere virksomheder, der ser muligheden for at brande sig gennem et dansk cykelhold, siger han.

- Men nu tror jeg, at Jonas Vingegaards og de andre danske rytteres succes under Touren kan skabe mere interesse for at investere i danske hold i det hele taget.

Om flere sponsorpenge kan være med til at skabe grobund for, at de danske hold kan tage et skridt op ad rangeringsstien i international cykelsport og dermed komme tættere på World Tour-holdene, er han usikker på.

- Måske. Det er svært at sige. Men det er ikke et mål, vi har.

Artiklen fortsætter under billedet..

Christian Moberg er sportsdirektør for det danske cykelhold ColoQuick. Ejeren af holdet, Brian Pedersen, håber, at dansk Tour-succes kan kaste sponsorater af sig i fremtiden. (Arkivfoto). Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Annonce:

I øjeblikket er ColoQuick et kontinentalhold. Det samme er tre andre danske cykelhold.

Hvis de tager et skridt op ad stien, så får de status af at være et professionelt kontinentalhold. Lige over dem ligger World Tour-holdene. Det er her, Vingegaards Jumbo-Visma befinder sig.

Den 25-årige dansker stod søndag øverst på podiet, da vinderen af verdens mest prestigefyldte cykelløb skulle hædres.

Effekten af den succes kommer ColoQuick og andre danske cykelhold til at kunne mærke inden for en årrække på fire eller fem år, vurderer Brian Pedersen.

- Der kommer nogle tynde årgange de næste fire eller fem år, men derfra tror jeg, der kommer en 'Jonas-effekt'.

- Jeg forventer, at det kommer til at give et markant løft til interessen for cykelsport blandt de unge mennesker.

Annonce:

- På længere sigt håber vi, at det kan intensivere konkurrencen blandt de unge ryttere, og at det kommer til at smitte af på vores muligheder for rekruttering, lyder det fra holdejeren.

At dansk cykelsport befinder sig i en guldalder er noget, som Danmarks Cykle Union (DCU) bør drage fordel af, mener Brian Pedersen.

- Det håber jeg da, at de hos DCU har planer om. Det er ekstremt mange, vi har på topplan lige nu, og det skal udnyttes, siger han.

Ti danske ryttere stillede til start under dette års Tour de France. Det er kun overgået af sidste år, hvor 11 danske ryttere var med.

Der er ingen tvivl om, at Jonas Vingegaards liv efter Tour de France-sejren vil ændre sig, men han bliver ikke typen, der flytter til Monaco og køber en åben Ferrari, spår Brian Holm og Jacob Staehelin i sidste afsnit af Ekstra Bladets Tour de France-podcast 'Ekstra Tour' Jonas Vingegaard vandt årets Tour de France. Sådan vil hans liv ændre sig

--------- SPLIT ELEMENT ---------

21. etape: Merci, Jonas - med Brian Holm