Nu kører vi for Chris Anker

Det danske hold ved VM i Belgien kommer til at køre for den afdøde kommentator og rytter

Når de danske cykelryttere søndag tager hul på VM-ugen i professionel cykling på de belgiske landeveje, bliver det i skyggen af Chris Anker Sørensens tragiske dødsfald lørdag.

Både i feltet og hos Danmarks Cycle Union, DCU, er chokket enormt.

Det fortæller direktør i DCU, Martin Petersen lørdag aften til TV 2 Sporten:

- Det er en helt forfærdelig nyhed. Man mangler ord. Han var en elsket cykelentusiast og reporter og tidligere cykelrytter, som mistede livet alt for tidligt. Det rammer os alle. Uanset hvor tæt vi kender ham, siger han.

Chris Anker Sørensen blev påkørt lørdag under en cykeltur i det nordlige Belgien ved byen Zeebrugge. Ifølge belgiske medier var det efter et sammenstød med en varevogn, han blev hårdt kvæstet, hvilket senere førte til hans dødsfald.

Han var i Belgien for at kommentere det forestående VM, der søndag skydes i gang med enkeltstarten for de professionelle mænd. For Danmark stiller Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg op.

Kasper Asgreen er et af de danske medaljehåb ved VM i enkeltstart søndag.

Og det skulle have været startskuddet til en uge, hvor dansk cykling for alvor kunne understrege det sportsligt succesfulde år, sæsonen indtil nu har været.

Dødsfaldet ændrer naturligvis meget.

- Nu kører vi for Chris ved det her VM. For at vise respekt for ham, alt hvad han har opnået og hans alt for tidlige død, siger Martin Petersen.

