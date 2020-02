Nu reagerer Astana på beskyldningerne

Der gik et sug gennem dansk cykelsport, da DR, Politiken og norske VG søndag aften kunne fortælle, at Jakob Fuglsang sidste år blev undersøgt for at have haft forbindelse til den berygtede dopinglænge Michele Ferrari.

Hverken Fuglsang eller hans kasakhiske hold Astana ville svare på spørgsmål fra de tre medier, men nu har Astana brudt radiotavsheden til belgiske Het Niewsblad.

- Vi blev ringet op tirsdag af danske og norske journalister, som åbenbart havde adgang til filen. De bad om et svar, men fordi filen ikke indeholder hverken fakta eller bevis, men kun beskyldninger og rygter, ønsker vi ikke at svare.

- Vi har ikke hørt fra UCI eller CADF siden tirsdagens opkald, så jeg kan ikke se, hvorfor vi skulle reagere, lyder det fra Sven Jonker, der er pressemedarbejder hos Astana.

Historien går på, at Fuglsang har været genstand for en hemmelig efterforskning af cykelsportens uafhængige anti-dopingenhed, Cycling Anti-Doping Foundation (CADF).

DR, Politiken og VG er kommet i besiddelse af rapporten, hvor der blandt andet står:

'Efterretninger indikerer, at Astana Pro Team-cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram, og at holdkammeraten Alexey Lutsenko var til stede under mindst ét møde mellem de to i Nice/Monaco.'

Som Astana forklarer, så fremlægges der imidlertid ingen klare beviser for forbindelsen, og derfor er Den Internationale Cykelunion (UCI) heller ikke blevet præsenteret for rapporten.

Ifølge Sven Jonker kommer der heller ikke nogen officiel udmelding fra Astana - udover den, han selv er kommet med.

- Vores advokater undersøger sagen - dateret sommeren 2019 - men så længe der ikke er offentliggjort noget fakta, ser vi ingen grund til at komme med en officiel udmelding, siger Sven Jonker ifølge Het Niewsblad.

Han fortæller desuden, at Jakob Fuglsang vil fortsætte sin træningslejr på Tenerife med blandt andre Alexey Lutsenko på trods af stormvejret.

- Vi ser ingen grund til pludselig at stoppe højdetræningen. Vi fortsætter med vores oprindelige plan, siger han.

Det har ikke været muligt at træffe Jakob Fuglsang for en kommentar.

