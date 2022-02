- Nu skal han stramme kæden

2022 starter suverænt for dansk cykelsport.

Den danske cykelrytter Jonas Vingegaard, der sidste år endte på en imponerende andenplads i Tour de France, cyklede først over stregen i 'Drome Classic' og viser konkurrenterne, at han stadig er i storform.

- Jonas og hans hold (Team Jumbo-Visma) ser rigtig stærke og dominerende ud, siger Michael Rasmussen.

- Det er et mindre løb, men det er jo rart for ham selv at vinde tidligt på sæsonen.

Vingegaard havde tilsyneladende gode ben, og da der var 39 kilometer til mål, gjorde danskeren det onde ved konkurrenterne og satte et angreb ind, hvor resten af feltet intet kunne stille op.

På en stigning satte han sammen med det spanske talentet Juan Ayuso et tempo, hvor kun en lille gruppe ryttere kunne følge med.

Under den røde flamme med en kilometer tilbage var det danskeren, der havde mest overskud og kørte i mål foran franskmændene Guillaume Martin og Benoit Cosnefroy.

Spanieren Ayuso trådte til sidst i firkanter og måtte se sig distanceret fra podiet. Han endte på fjerdepladsen.

Jonas Vingegaard(til venstre),med sin datter Frida, på podiet i Paris, da han sidste år endte på andenpladsen i Tour de france. Foto: Garnier Etienne/Ritzau Scanpix

Nye udfordringer

Det er første gang, at danskeren prøver kræfter med Drome Classic.

Næste gang 25-årige Vingegaard skal give cykelkollegerne baghjul er 7. marts, hvor han stiller op i det italienske landevejscykelløb Tirreno-Adriatico.

- Der kommer nogle af rytterne fra øverste hylde, og han skal virkelig stramme kæden, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at vinde dernede.

- Det er et helt andet cykelløb. Han er ikke favorit, fordi Tadej Pogacar er med, men han skal selvfølgelig køre med om sejren.

Det årlige World Tour løb i marts bliver danskerens første alvorlige test, når verdens bedste ryttere kæmper over otte etaper i det kuperede italienske landskab.

Men Ekstra Bladets ekspert mener, at danskeren godt kan tillade sig at have store drømme.

- Han har jo vundet etapeløb før. Det gjorde han allerede sidste år. Han er jo stadig en ung mand og er stadig i gang med sin udvikling, men hans sejr i dag lover rigtig fint for hans sæson, siger Michael Rasmussen.

- Jeg synes dog, at hans rigtige mål ligger senere på sæsonen. Hans ultimative mål er Tour de France til sommer.

Jonas fra Glyngøre blev kendt i hele Danmark, da han i sommeren 2021 kom på anden pladsen i verdens største cykelløb, Tour de france. Foto: Joachim Ladefoged

Den gule trøje

Her hviler danskernes øjne på Jonas fra Glyngøre, når den 109. udgave af det verdens største cykelløb, Tour de France, bliver sat i gang i København 1. juli.

Det er første gang nogensinde, at det traditionsrige cykelløb gæster Danmark, og København bliver dermed den nordligste by, hvor den såkaldte 'Grand Depart' har været.

- Man kan godt tillade sig at have danske Tour de France-drømme allerede nu, og konkurrenterne ved godt, at Jonas er en af de store udfordrere. Det bliver dog rigtig svært at vinde løbet.

- Men hvis han smadrer Tadej Pogacar på en enkeltstart i Tirreno-Adriatico i marts, så kan man virkelig begynde at glæde sig til touren.

Når rytterne stævner ud på de danske landeveje, kan man opleve dem i adskillige byer på Sjælland, Jylland og Fyn.

De tre første etaper af Tour de France finder sted på dansk jord.