Nu taler dopingdømt dansker: 'Jeg har ikke indtaget stoffer'

Den danske cykelrytter Mattias Skjelmose Jensen afviser, at han nogensinde skulle have forsøgt at snyde.

Før jul blev han ellers idømt ti måneders karantæne af Den Internationale Cykelunion (UCI) for brud på antidopingreglerne.

Det gjorde han, fordi han 26. maj sidste år afleverede en dopingprøve under etapeløbet Tour dy Pays de Vaud med spor af stoffet methylhexanamin, der er et præstationsfremmende middel.

Da både a- og b-prøve viste spor af stoffet, valgte UCI i samråd med antidoping-agenturet WADA at ikende ham ti måneders karantæne.

Men han hævder i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at han ikke har indtaget noget for at snyde.

'Jeg har aldrig, aldrig i mit liv indtaget ulovlige stoffer. Jeg drikker nærmest aldrig alkohol.'

'Vi ved stadig ikke præcis, hvor stoffet er kommet fra, men vi er sikre på, det stammer fra et af de kosttilskud, jeg har brugt, selvom jeg altid har tjekket varedeklarationer på alt, jeg har spist og drukket,' skriver han.

Den unge cykelrytter forklarer, at han finder UCI-dommen hård, men at han samtidig accepterer den, da han føler, at han bærer skylden for, at der er fundet ulovlige stoffer i hans krop.

'Jeg tager den selvfølgelig til efterretning. UCI’s afgørelse viser, at det ikke er noget, jeg har gjort med vilje, og jeg kan sagtens synes, det er hårdt, men jeg må også bare acceptere, at det er min egen skyld.'

I den danske landsholdstrikot endte Mattias Skjelmose Jensen med at vinde Tour de Pays de Vaud, der er et af i alt syv etapeløb på UCI-kalenderen, men det resultat er altså på foranledning af UCI blevet annulleret.

Selv om den normale straf for sådan en forseelse er to års karantæne, har UCI i dommen lagt vægt på, at Mattias Skjelmose Jensen på daværende tidspunkt ikke var myndig, og at han har indrømmet sin skyld. Derfor får han straf-nedsættelse.

Desuden har han selvvalgt suspenderet sig selv fra 7. juli, hvorfor UCI anerkender, at det er datoen for karantænen. Mattias Skjelmose Jensen kan altså igen køre løb 6. maj i år.

