Nu taler han: Sender hjerteskærende hilsen

Cykelrytteren Fabio Jakobsen svævede mellem liv og død i timerne efter sin frygtelige ulykke i Polen Rundt.

Topsprinteren fra Deceuninck-QuickStep blev lagt i kunstig koma, men overlevede og kunne mirakuløst selv gå ombord på det fly, der få dage efter ulykken fragtede ham hjem til Holland.

Hidtil er intet sluppet ud til offentligheden fra hovedpersonen selv, men 13 dage efter det skrækkelige sammenstød på 1. etape i Katowice, udtaler han nu sig for første gang.

Det sker gennem en pressemeddelses, der er udsendt af hans hold Deceuninck-QuickStep.

- Det var en svær, mørk periode for mig på intensiv, hvor jeg var bange for at dø, siger Jakobsen.

Den hollandske mester udtrykker sin store taknemmelighed for stadig at være i live efter han for to uger siden styrtede ind i sikkerhedsbarrierne, der nok kun gjorde styrtet voldsommere.

- Jeg er virkelig taknemmelig for at være i live. Alt den support jeg har fået, har givet mig enorm styrke. Skridt for skridt kan jeg langsomt se mod fremtiden, hvor jeg vil kæmpe for at komme mig.

- Doktorerne og sygeplejerskerne ved målstregen reddede mit liv, og jeg er ekstremt taknemmelig for dem.

Se også: Vender hjem efter skræk-ulykke

Fabio Jakobsen blev onsdag 12. august transporteret fra hospitalet i Polen, hvor han blev lagt i koma opereret i ansigtet i fem timer efter styrtet. Han blev efterfølgende vækket fra koma og flyttet til et hospital i Holland.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Fabio Jakobsen kunne var ved bevidstheden, da han i sidste uge blev flyttet til hospitalet i Holland. Foto: Andrzej Grygiel/Ritzau Scanpix

Se også: Foto viser mirakel

- Jeg kan skridt for skridt begynde at leve mere uafhængigt. Jeg er lige nu hjemme, hvor skaderne i mit ansigt kan hele. Udover det skal jeg forholde mig i ro de næste par måneder på grund af en voldsom hjernerystelse.

Fabio Jakobsen brækkede samtlige knogler i ansigtet, og selvom han var under operation det meste af natten efter styrtet, så er han ikke færdig med operationerne endnu.

- I de kommende uger og måneder skal jeg have lavet flere operationer og behandlinger for at fikse ansigtsskaderne.

Fabio Jakobsen slutter meddelelsen af med at takke alle, der har været omkring ham og været med til at redde hans liv efter styrtet.

Se også: Holm rørt til tårer: - Aldrig set lignende

Se også: Vågnet fra koma

Se også: - Alle knogler i ansigtet er brækket