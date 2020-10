Nu viser han sig efter Giro-skandale

Den italienske cykelrytter Luca Wackermann blev ramt af et løst hegn på tirsdagens etape i Giro d'Italia. Efter en nat på hospitalet er han nu udskrevet

Godt så det ikke ud, da to ryttere fra holdet Vini Zabù – KTM blev nedlagt af et løst hegn.

Luca Wackermann og Etienne Van Empel var de to uheldige, der på tirsdagens Giro-etape fik et flyvende hegn i hovedet. Hegnet fik sig en flyvetur grundet en for lavtflyvende helikopter, der sendte vind ned på ruten.

Etienne Van Empel kunne fortsætte etapen mod mål, men så heldig var Luca Wackermann ikke. Den italienske rytter blev kørt direkte på hospitalet.

De første meldinger lød på, at Luca Wackermann havde brækket kindbenet og fået en flænge under hagen. Senere tirsdag aften meddelte det italienske hold, at Wackermann havde også havde fået en hjernerystelse, brud på næsebenet og skader i knæet, men nu er der altså godt nyt.

Sent onsdag aften meddelte Vini Zabù – KTM så, at Luca Wackermann var blevet udskrevet fra hospitalet, og at han var ved godt mod.

- Luca Wackermann er blevet udskrevet fra Messina-hospitalet, og han vil være hjemme imorgen. Han smil er den bedste sejr, skriver holdet på Twitter.

På billedet ses en forslået Luca Wackermann, der nok ikke fik den Giro, som han havde håbet på.

Det italienske wildcard-hold må nu undvære deres italienske rytter, og de er dermed nede på syv mand.

