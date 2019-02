Ny dansk Tour-bommert: Udnævnte forkert målby

Ved en fejl kom det allerede onsdag frem, at København skal være start-by for Tour de France, og da det torsdag blev officielt, at løbet indledes i den danske hovedstad, så opstod en ny bommert.

Københavns Kommune var formentlig ved at revne af stolthed, da der skulle sendes en pressemeddelelse ud, og i farten kom de til at sende den forkerte af slagsen ud.

- Første etape er en 10 km lang enkeltstart i hjertet af København. Anden etape går fra Roskilde til Odense, og tredje etape fra Vejle til Sønderborg, lyder det i pressemeddelelsen, der inkluderede hele to fejl.

Mest interessant er det, at målbyen på anden etape står til Odense.

Det er nemlig også det, der hele tiden har været planen, når det danske Tour-projekt har været præsenteret.

At der findes en pressemeddelelse, hvor navnet Odense stadig indgår, det tyder på, at det først i sidste øjeblik er blevet besluttet, at Nyborg skulle overtage pladsen som målby fra Odense.

På dagens pressemøde fortalte Tour de France-chef Christian Prudhomme om valget af Nyborg i stedet for Odense, og det skyldes sportslige hensyn.

- Det er meget vigtigt at have målstregen så tæt på broen som muligt, fordi vinden er god, lød det fra Prudhomme.

The world cycling capital will host the Grand Départ of the #TDF2021.



Discover here the 3irst stages:

Découvrez les premières étapes:



Stage Copenhagen 13 Km

Stage Roskilde - Nyborg 190 km

Stage Veijle - Sønderborg170 km pic.twitter.com/EpPugs0kJ8 — Tour de France™ (@LeTour) 21. februar 2019

Sidevinden på broen kan bruges til at splitte feltet, og havde målbyen været Odense, så ville man mindske muligheden for et eventuelt udbrud til at køre hjem.

Også kilometerantallet på den indledende enkeltstart var forkert i København Kommunes pressemeddelse, men man var hurtig til at rette bommerten.

Minuttet efter, at den forkerte meddelelse var sendt ud, så skrev kommunen ud med den rigtige meddelelse, hvor de to fejl var rettet.

Chris Anker: Jeg glæder mig til at få hår på benene

Vennerne om Jan Ullrichs nedtur: For nem at lokke

Gulddrengen Valgren scorer kassen: Så meget tjener de danske stjerner

Se også: - Det er en kæmpebrøler