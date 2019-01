Ny dansk Tour-kaptajn skal være stjerne i Frankrig

Man kunne se på lang afstand, at det franske Cofidis-hold var blegnet. Blandt de skinnende, stærkt kulørte, moderne teambusser i Tour-karavanen skilte den slidte, falmede Cofidis-bus sig mere og mere ud. Også servicevognene var matte og udkørte, og resultaterne var ikke mere prangende.

Trinde, godmodige Yvon Sanquer, som var teammanager frem til oktober 2017, stod gerne uden for bussen og røg smøger efter løbene, mens han ventede på sine ryttere og hyggesnakkede med journalister. Det hele osede af fortid, forpassede chancer og forfejlede ambitioner.

Alt det har den tidligere toprytter Cédric Vasseur, som afløste Sanquer som manager, forsøgt at lave om på. En ny teambus i de nye teamfarver blev vist frem her først i januar, mens ’et splinternyt hold’, som Vasseur kalder det, blev præsenteret i Roubaix i fredags.

Nye trikoter, nye køretøjer, ny stil, nye tider. Og ny Tour-kaptajn. 28-årige Jesper Hansen er hentet til holdet fra Astana i håb om, at han kan føre holdet ind i en ny æra, hvor Cofidis atter er et hold, man skal regne med i Tour de France. Ikke siden 2008 har Cofidis vundet en etapesejr i verdens største cykelløb.

Cédric Vasseur under Tour de France i 2008, da han var formand for ryttersammenslutningen CPA. Siden blev han tv-kommentator og tiltrådte derpå posten som manager for Cofidis-holdet. Foto: Claus Bonnerup.

- Jesper Hansen kan overraske mange i år. De franske fans kender ham ikke så godt. De kender ham måske kun som Jakob Fuglsangs hjælperytter, men vi vil gøre Jesper Hansen mere berømt end Jakob Fuglsang i Frankrig – og alle andre steder, i øvrigt, siger Cédric Vasseur i et telefoninterview med Ekstra Bladet.

- Vi har i Jesper set en virkelig talentfuld rytter, og vi har en langsigtet, meget ambitiøs plan med ham. Et naturligt udviklingsskridt for en rytter som Jesper, der har kørt som hjælperytter i flere år, er selv at blive leder, og vi giver ham nu muligheden for at tage det skridt.

- På Cofidis forventer vi ikke af ham, at han hjælper en kaptajn, men at han bliver kaptajn, siger Cédric Vasseur.

Den franske manager har ingen ambitioner i klassementet i de tre Grand Tours i denne sæson. Det er alene etapesejre, kollektivet skal gå efter, understreger Vasseur. I ugelange etapeløb som Paris-Nice og Critérium du Dauphiné skal Hansen derimod jagte podieplaceringer.

- Det Cofidis-hold, jeg leder nu, er et splinternyt hold, og man kan ikke forvente af et så nyt hold, at det kan forsvare en førertrøje hele vejen i en Grand Tour. Derfor fokuserer vi på etapesejre, og vi ville blive lykkelige, hvis Jesper kunne give os en etapesejr igen i Tour de France, siger Vasseur, som dog allerede næste år – hvor holdet stræber efter World Tour-licens – er parat til at køre efter podieplaceringer i de store, tre uger lange etapeløb.

- Afhængigt af Jespers niveau i denne sæson, vil vi overveje at opbygge et helt anderledes hold, der kan køre klassement i en Grand Tour, siger Vasseur og peger på, at hele 19 af holdets ryttere har kontraktudløb i år, og at han således har stor frihed til at opbygge præcis den type hold, han ønsker i næste sæson.

Jesper Hansen er i gang med sin sjette sæson som professionel. Han kørte først tre år for Saxo-Tinkoff og siden to år for Astana, før han altså til denne sæson er skiftet til det franske prokontinentalmandskab Cofidis. Foto: Team Cofidis.

- Jesper går nu ind i sin karrieres bedste år. Han har lært meget ved at køre som hjælperytter for ryttere som Jakob Fuglsang, og nu er han en fri rytter, som med sine evner ved vores hjælp kan opnå store resultater.

- Det gælder om at sikre, at Jesper føler sig godt tilpas på holdet, og gør han det, så skal resultaterne nok komme, siger Vasseur.

- Cofidis er nok et mere internationalt hold end andre franske hold, men ikke desto mindre er det vel en udfordring at integrere en stille, tilbageholdende fyr som Jesper Hansen?

- Sproget er en udfordring, naturligvis, men det meste af staben taler engelsk, og vi sørger for, at Jesper kommer til at arbejde med folk, han kan kommunikere med, siger Cédric Vasseur.

- Det er sandt, at han er en stille fyr, men siden han mødte holdet første gang i november, har vi oplevet, at han har åbnet sig meget. I december så vi en smilende, rolig Jesper, og her i januar er det, som om han allerede har taget Cofidis til sig som familie.

- Han skal føle, at alle står bag ham. Det gør vi, og jeg tror, at han mærker vores opbakning, for når vi møder ham, går han rundt med et smil på læben hele tiden. Det er et godt tegn, siger Vasseur.

- Hvis jeg ringer om et år for at høre, om året har været en succes, hvad skal der så være sket, for at du svarer ja?

- Kører Jesper på podiet i et løb som Tour of Oman, Paris-Nice eller Critérium du Dauphiné, eller vinder han en etape i Tour de France, så har hans sæson været en ubetinget succes, siger Cédric Vasseur.

Jesper Hansen indleder sin sæson på Mallorca, hvor han i første weekend i februar kører to løb ud af en serie på fire, som afrunder træningslejre for en stribe af feltets største cykelhold. Derpå venter Tour of Oman i midten af februar og Paris-Nice og Catalonien Rundt i marts.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hansen: ’Jeg føler ikke noget stort pres’

I to år kørte Jesper Hansen på Astana og debuterede i Tour de France sidste år som hjælperytter for Jakob Fuglsang. Nu skal han gøre sig sine egne erfaringer som Tour-kaptajn. Foto: Ritzau Scanpix / Claus Bonnerup.

Mens Cofidis-manager Cédric Vasseur på den ene side ikke tøver med at udstikke en endog meget ambitiøs kurs for Jesper Hansen, ligger det ham på den anden side meget på sinde, at hans danske holdkaptajn ikke fra dag ét bliver tynget i knæ af forventningspres.

Den del af planen synes at være lykkedes, for Jesper Hansen lyder alt andet end presset, da Ekstra Bladet fanger ham på mobilen hjemme i Odense efter teampræsentationen i Roubaix.

- Det er da ambitiøst at tale om, at jeg skal vinde en etape i Touren, men Vasseur er jo også realistisk. Han ved, at der i et Tour de France måske kun er fem chancer for en rytter som mig, siger Jesper Hansen.

- Jeg føler ikke noget stort pres. Jeg tager det hele som en udfordring, siger Hansen, som tror på, at han kan vinde en Tour-etape, hvis han på en bjergetape kan slippe af sted i et afgørende udbrud. I direkte konfrontation med verdens bedste bjergryttere på en finalestigning kan han næppe gøre sig gældende, erkender han.

Belært af erfaring fra Astana, hvor han sidste år kørte som Tour-hjælperytter for Jakob Fuglsang, skal han gerne tidligt på sæsonen understrege sin værdi over for sine nye holdkammerater, siger den rutinerede fynbo, som også har været hjælperytter for Alberto Contador på Tinkoff.

- Hvis en kaptajn viser, at han har niveauet, er hjælperytterne villige til at presse sig selv til det yderste. Kaptajnen skal vise, at det kan betale sig at slide for ham, siger Jesper Hansen, som allerede på Mallorca eller i Oman i februar håber at kunne præstere noget, der aftvinger respekt på holdet.

Se også: Fuglsangs træner stopper: 'Nu må vi hver vores vej'

Se også: Dansk Tour-bagmand: Jeg har aldrig været mere optimistisk

Fuglsang åbner døren for Riis: - Helt sikkert meget interessant