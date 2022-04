Ny dansk triumf

Mads Pedersen kom til kort, da Flandern Rundt blev afgjort i weekenden, men allerede tirsdag fik Trek-rytteren sig en opløftende oplevelse.

I det franske etapeløb Circuit de la Sarthe vandt den danske stjerne således 1. etape, efter at han havde været med i et udbrud.

Faktisk forsøgte han med et par kilometer til mål at stikke af fra konkurrenterne i udbruddet, men det lykkedes ikke.

I stedet kørte han spurten fra front og vandt på den let stigende opløbsstrækning i den franske by Mamers.

Store navne som Benoit Cosnefroy (AG2R), Filippo Ganna (Ineos) og Thibaut Pinot (FDJ) blev henvist til sekundære placeringer.

- Det var en hård og lang dag. Det var superfedt at være med i finalen og være i stand til at vinde, siger Mads Pedersen, som nu går efter at vinde etapeløbet samlet.

- Selvfølgelig. Det har var den hårdeste etape af alle, så nu prøver vi selvfølgelig at forsvare førertrøjen, siger han i transmissionen fra det franske løb, som strækker sig over fire etaper.

Det var danskerens tredje sejr i 2022, hvor han også har vundet i etapeløbene Paris-Nice og Etoile de Besseges.

En anden Trek-dansker, Alexander Kamp, var med i udbruddet fra starten af tirsdagens etape i Circuit de la Sarthe.

Undervejs på etapen kørte Mads Pedersen sammen med en ny gruppe frem til morgenudbruddet.

Med 30 kilometer til mål var forspringet til feltet helt nede på 25 sekunder, men Mads Pedersen og de øvrige lykkeriddere byggede det op igen, og til sidst kørte danskeren altså med sejren.

Mads Pedersens helt store mål i foråret er Paris-Roubaix, som løber af stablen 17. april.