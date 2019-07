Ny dansker udgår af Tour de France

Søren Kragh Andersen er også udgået af Tour de France efter dagens etape. Det oplyser Sunweb på Twitter.

Danskeren må opgive at fortsætte på grund af et siddesår, oplyser Sunweb.

Stor stjerne smidt ud af Touren

Søren Kragh Andersen har døjet med problemet i lang tid, og tirsdag blev det så for smertefuldt til, at han kan fortsætte.

- Det er selvfølgelig trist at forlade Touren, men jeg har kæmpet med siddesår i de seneste dage, og det blev værre på dagens etape.

- Den fornuftige beslutning er at trække mig og fokusere på restitution, siger Søren Kragh Andersen til holdets hjemmeside.

Dermed nåede Søren Kragh Andersen at køre de første 17 etaper af årets Tour, som slutter på søndag i Paris.

Fra Team Sunwebs sundhedsstab lyder meldingen:

- Søren har døjet med problemet de sidste par dage. Problemet blev markant større i går, og under dagens etape led Søren endnu mere. Det giver ingen mening for ham at fortsætte i Tour de France, siger Anko Boelens.

Holdets sportschef Aike Visbeek tilføjer:

- Siddesåret har tydeligt påvirket Sørens præstationer på de seneste etaper, det efterlod ham i en kamp for at overleve. Han kan se tilbage på denne Tour med stolthed. Han har været virkelig stærk og kørt på et højt niveau og gjort det stort arbejde. Vi er kede af at se ham gå ud, men det er den indlysende rigtige beslutning.

Søren Kragh Andersen er den anden dansker, der udgår af Touren. Tirsdag udgik Jakob Fuglsang efter et styrt på 16. etape.

19 ryttere har nu forladet Touren efter 17 etaper - der er stadig 157 ryttere tilbage.

