Ny drejning i tragedien: Meldt til politiet

Den hollandske cykelrytter Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) kan se frem til et efterspil efter sin indblanding i konkurrenten Fabio Jakobsens (Quick-Step) voldsomme styrt i Polen Rundt.

Det gentager chefen for Quick-Step-holdet, Patrick Lefevere, efter at han onsdag i et vredt opslag på Twitter krævede, at Groenewegen blev sat i fængsel.

- Jeg kan bekræfte, hvad jeg skrev på Twitter. Det var beskidt kørt af Groenewegen.

- Vi har allerede sendt en klage til UCI (Den Internationale Cykelunion, red.), og vi har anmeldt ham til polsk politi. Vi vil ikke lade den her sag falde til jorden, siger Patrick Lefevere.

På onsdagens 1. etape af Polen Rundt kørte Fabio Jakobsen med om sejren i en massespurt, men Groenewegen svingede ud af sin bane og blokerede vejen for sin landsmand.

Fabio Jakobsen endte ude i barrieren i et voldsomt styrt, der også gik ud over andre ryttere.

Natten til torsdag blev han opereret i ansigtet. Jakobsen har desuden været lagt i kunstig koma, men han skulle være uden for livsfare.

- Jeg har genset spurten masser af gange, og jeg kan ikke begribe, hvorfor Groenewegen gjorde det, siger Patrick Lefevere.

Lefevere fortæller samtidig, at han har haft chefen for Dylan Groenewegens arbejdsgiver, Jumbo-Visma, i røret.

- Jeg fortalte ham, at det var modigt af ham at ringe mig op, og at jeg ikke kunne forstå, hvorfor Groenewegen havde gjort, som han har gjort, siger holdchefen.

Tidligere torsdag var Dylan Groenewegen selv ude at fortælle, at han er påvirket af det voldsomme styrt.

- Jeg kan ikke finde ord, der beskriver, hvor ked jeg er af det for Fabio og andre, der er berørt af styrtet.

- I øjeblikket er Fabios sundhed det vigtigste. Jeg tænker konstant på ham, skrev Dylan Groenewegen på Twitter.

