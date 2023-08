Ny hjælper til Mads Pedersen

Mads Pedersen har fået endnu bedre forudsætninger for at vinde etaper.

Det har han, fordi hans hold, Lidl-Trek, har oprustet yderligere til sprint-toget.

Der er tale om sydafrikanske Ryan Gibbons, der skriver under på en toårig aftale med holdet.

Det bekræfter Lidl-Trek på sin hjemmeside.

- Jeg er meget motiveret til at køre med en af verdens bedste cykelryttere i Mads Pedersen, og jeg håber, at jeg kan hjælpe ham til sejr mange gange ved at hjælpe ham i lead-outs, siger han.

Det er dermed meget klart, hvad Ryan Gibbons' rolle kommer til at blive.

I hvert fald i de løb, han kommer til at køre sammen med Mads Pedersen.

Gibbons yderst til højre kan i næste sæson trække i Lidl-Trek-farverne. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Alsidig rytter

Ligesom Mads Pedersen selv er Gibbons også en rytter, der kan lidt af det hele, siger han til hjemmesiden, selvom han hovedsageligt er en hurtig mand, der enten kan køre gode lead-outs eller spurte selv.

- Jeg kan klatre fint, og på min dag kan jeg også køre fine enkeltstarter. Jeg prøver at være så multidimensionel som muligt, så jeg kan hjælpe holdet på flest mulige måder, siger han.

Han har dog også ambitioner på egne vegne, når han ikke skal køre for Mads Pedersen.

- Naturligvis er jeg stadig ambitiøs, og jeg vil forsøge at hente mine egne resultater, når muligheden byder sig.

- Jeg ville elske at vinde i Lidl-Trek-farverne og være en del af mange andre store sejre for holdet.

Direktør på Lidl-Trek, Luca Guercilena, stemmer i kor om Gibbons' alsidighed, men hæfter sig ved, at det er sydafrikanerens lead-outs, han er hentet ind for.

- Ryan er en kvalitetsrytter, som vi har hentet ind for at gøre vores lead-out stærkere, end det allerede er, siger han.

- Hans alsidighed er et stort plus for os, for han klatrer fint, og derfor vil han kunne bidrage i finalerne af de sværere løb.

Lidl-Trek henter Ryan Gibbons i UAE Team Emirates.