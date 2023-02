Ny regel kan frarøve Vingegaards fordel

En regelændring af Tour de France-arrangørerne kan forringe danskerens mulighed for at vinde tid på rivalen Tadej Pogacar

Ingen er bedre til i holdtidskørsler end Jonas Vingegaards arbejdsgiver, Jumbo-Visma.

Derfor har det været ventet, at danskeren skulle bruge disciplinen til at vinde tid på rivalen Tadej Pogacar, når de to for sidste gang inden Tour de France stiller til start i det samme etapeløb.

Den kan fordel kan dog blive frarøvet Vingegaard som følge af en ny regelændring.

Jumbo-Visma vandt holdløbet i Spanien Rundt og stiller igen med et stærkt hold til Paris Nice, men kan måske miste en afgørende fordel. Foto: Peter Dejong/Ritzau Scanpix

Tour-arrangørerne ASO, som også står bag Paris Nice, har nemlig besluttet, at det på tirsdagens holdløb er tiden på holdenes første rytter over målstregen, der gælder, frem for tiden på fjerde eller femte mand, som ellers er normen.

Holdene kan derfor nøjes med at fokusere på, hvordan de får deres kaptajn hurtigst i mål med eller uden sine holdkammerater på slæb.

Hos Tadej Pogacars UAE-mandskab har de allerede øjnet, at ændringen kan få stor indflydelse på, hvem der løber med sejren. Ikke bare på holdløbet, men også i klassementet.

Derfor har holdet brugt den seneste uge på teste og træne forskellige strategier til holdløbet, fortæller sportsdirektøren Joxean Fernendez Matxin til Cyclingnews.

- Vi dedikerer meget tid til at træne det her specifikke holdløb, da det (de nye regler, red) ændrer meget. Helt ned til, hvilke ryttere vi tager med til løbet.

Matxin afslører over for samme medie, at planen er, Pogacar skal køre alene i mål, hvilket stiller nye krav til, hvordan sloveneren og især holdkammeraterne skal dosere kræfterne:

- Vi vil forsøge at få ham så frisk som muligt hen til de sidste kilometer, akkurat som det ville være tilfældet på en ‘almindelig’ enkeltstart.

- De andre ryttere skal imidlertid sørger for, at de bruger deres kræfter tidligt på holdløbet, siger UAE-sportsdirektøren.

UAE håber, at få mere ud af Tadej Pogacars force som enkeltstartsrytter som følge af den nye ændring i holdløbet. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

Tadej Pogacar valgte fornyligt at droppe sit titelforsvar af det prestigefyldte endagsløb Strade Bianche, for at kunne forberede sig bedre til Paris Nice, der starter dagen efter.

Heriblandt indgå i UAE's træning af holdløbet.

Paris Nice starter på søndag og slutter søndagen efter.