Ny skandale: Tilskuer forårsager nyt styrt

Endnu en tilskuerskandale har ramt Tour de France-feltet.

På 15. etape røg en stor gruppe ryttere i asfalten med høj fart, da en tilskuer stod for langt ude på vejen og viftede med sin arm, som ramte Jumbo-Visma-rytteren Nathan van Hooydonck.

Hollænderen mistede derefter kontrollen over sin cykel, og han styrtede hårdt ned i asfalten.

En stor gruppe ryttere bag Jumbo-rytteren styrtede også. Biniam Girmay, Egan Bernal og Sepp Kuss var også nede at kysse asfalten for nu at nævne et par stykker af de involverede.

Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Undveg akkurat

Jonas Vingegaard, der sad sammen med sine holdkammerater, undveg akkurat styrtet, da han sad i venstre side af vejen.

Hooydonck røg ned i højre.

Den anden Tour-favorit Tadej Pogacar måtte bremse kraftigt ned og trille udenom, men blev altså heller ikke fanget. Ingen ryttere er udgået efter styrtet endnu.

Umiddelbart ligner van Hooydonck den rytter, der har det værst.

Hans tøj er revet op, og Jumbo-Visma har på Twitter skrevet, at han er kommet til skade, men forhåbentlig kan fortsætte.