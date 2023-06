Ny stor triumf for Vingegaards holdkammerat

Franskmanden Cristophe Laporte (Jumbo-Visma) er oppe på to etapesejre i dette års Critérium du Dauphiné.

Tirsdag udbyggede Jonas Vingegaards holdkammerat sin føring i det franske etapeløb, da han kørte først over målstregen på 3. etape efter en massespurt i målbyen Le Coteau cirka 90 kilometer vest for Lyon.

I spurten slog Laporte den stærke irer Sam Bennett (Bora) og lynhurtige Dylan Groenewegen (Jayco).

- Det er vanvittig fedt. Vi vidste godt, at Christophe var hurtig, men det er imponerende, at han slog nogle af verdens bedste sprintere, siger Jonas Vingegaard til TV 2 Sport efter holdkammeratens triumf.

Etapen var længe begivenhedsløs, men en spurt om bonussekunder lidt over 50 kilometer før mål skabte lidt spænding.

Klassementets nummer et og to, Christophe Laporte og Julian Alaphilippe, var i direkte duel om førertrøjen, og Laporte kom først og udbyggede sin føring. Det samme gjorde han senere ved at vinde etapen.

Kort efter spurten om bonussekunder måtte Alaphilippe en tur i asfalten i et massestyrt, men han kom op igen. Astana-rytteren Andrey Zeits udgik som følge af styrtet.

I et hæsblæsende opløb før målstregen styrtede flere ryttere på de sidste to kilometer, men ingen af sprinterfavoritterne blev forhindret i at køre med om etapesejren.

Critérium du Dauphiné er et af de vigtigste forberedelsesløb inden Tour de France. Jonas Vingegaard er favorit til den samlede sejr i løbet, der strækker sig over otte etaper og slutter på søndag.

Onsdagens 4. etape er en enkeltstart på 31,1 kilometer.

Løbets sidste fire etaper er de hårdeste, og det er her, Vingegaard forventes at gøre sig gældende.