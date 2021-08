Ny stor triumf: Tilbage på toppen

Den hollandske sprinter Fabio Jakobsen er for alvor tilbage på toppen.

Lørdag eftermiddag tog Quick-Step-rytteren sin anden sejr i årets udgave af Vuelta a Espana, da han overspurtede blandt andre belgiske Jasper Philipsen (Alpecin) på 8. etape.

De to lynhurtige herrer har nu to etapesejre hver i årets grand tour i Spanien.

Fabio Jakobsen var sidste år ude for et slemt styrt i en spurt i Polen Rundt. Det var ved at koste ham karrieren, men han kom tidligere i år tilbage på cyklen og ligner nu en mand, der kan dominere de store spurter i de kommende år.

På lørdagens etape var hollænderen svær at få øje på, da rytterne drønede ind på den sidste kilometer, men midt i kaosset dukkede han op ud af det blå og kørte fra konkurrenterne.

Alberto Dainese (DSM) tog sig af andenpladsen, mens Philipsen tog tredjepladsen.

I den samlede stilling skete ingen forskydninger. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fører fortsat løbet. Han har otte sekunder ned til Felix Großschartner (Bora) på andenpladsen.

Søndag er der dog lagt op til forskydninger. Her skal rytterne ud på en stor bjergetape, som slutter op ad en stigning uden for kategori.

Stigninger var der ikke mange af lørdag, hvor rytterne skulle gennemføre knap 174 kilometer, og der var ikke så meget at rafle om - dagen stod i sprinternes tegn.

Ander Okamika (Burgos), Aritz Bagües (Caja Rural) og Mikel Iturria (Euskaltel) fik lov at stikke af fra etapens begyndelse, men noget stort forspring fik de aldrig.

Forrest i feltet lå Quick-Step, Alpecin og FDJ således og holdt udbryderne i kort snor, så de tre holds supersprintere, Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen og Arnaud Demare, kunne få lov at duellere om sejren i målbyen La Manga.

Med 50 kilometer til mål opstod der en smule nervøsitet i feltet, fordi der var udsigt til sidevind. Astana begyndte at køre voldsomt stærkt forrest i feltet, og så blev udbryderne halet ind med et snuptag.

Feltet blev kortvarigt splittet i den hårde vind, og blandt andre Magnus Cort (EF) sad i anden gruppe. Det hele blev dog samlet igen, og derfor skulle etapen som forventet afgøres i en massespurt.

Hollandske Jetse Bol (Burgos) forsøgte at snyde sprinterne med et hurtigt angreb, men sprintertogene halede ham ind, og så vandt Fabio Jakobsen en suveræn spurt.