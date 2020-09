Ny storslået dansk præstation

Søndag var én stor skuffelse for Cecilie Uttrup Ludwig ved VM i landevejscykling.

Danskeren havde sat næsen op efter en medalje, men den drøm blev spoleret af gearproblemer i løbets afslutning.

Onsdag formåede danskeren dog at rejse sig på imponerende vis. Her var kun hollandske Anna van der Breggen, der vandt søndagens VM, hurtigere end Uttrup Ludwig, da der blev kørt Flèche Wallone.

Danskeren blev således nummer to på Mur de Huy, hvor hun altså måtte se Anna van der Breggen trække fra på de sidste afgørende meter af den stejle og opslidende stigning.

Det er sjette år i træk, at hollænderen vinder Flèche Wallone.

Cecilie Uttrup Ludwig sad med i den favoritgruppe på 15-20 ryttere, der ramte bunden af Mur de Huy, hvor det hele altså skulle afgøres.

Danskeren placerede sig hurtigt blandt de forreste. I front trak Anna van der Breggen gruppen op ad de første par hundrede meter i et insisterende tempo.

Hollænderen forsøgte med sin høje, jævne fart at køre konkurrenterne agterud, men Cecilie Uttrup hang altså på sammen med en anden hollænder, Demi Vollering.

På de sidste hundrede meter måtte først Vollering og til sidst Uttrup slippe. Danskeren endte med at køre over målstregen blot to sekunder efter van der Breggen.