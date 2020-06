Ny udvikling efter balladen

Møgsagerne har været mange, men alligevel kom Danmarks Cykle Unions formand, Henrik Jess Jensen, helskindet og måske endda styrket ud af det, da der søndag blev afholdt kongres.

Men der kan stadig falde brænde ned, for nu bliver formanden undersøgt af Danmarks Idrætsforbunds Etiske Komité.

- Der har i medierne været rejst konkrete, alvorlige beskyldninger mod formanden for bestyrelsen i Danmarks Cykle Union, ligesom medlemmer af DCU’s bestyrelse gennem medierne har kritiseret bestyrelsesarbejdet og forhold drøftet i bestyrelsen, lyder det i en pressemeddelelse.

- Henset til beskyldningernes karakter og alvor og sagens almene betydning for såvel DCU som Danmarks Idrætsforbund, har Etisk Komité besluttet at gå ind i sagen med henblik på at undersøge om good governance er overholdt – også i relation til den offentliggørelse af bestyrelsesmateriale, som har fundet sted.

Ekstra Bladet har bragt en række artikler om balladen i forbundet, som centrerer sig om DCU's formand.

