Nye anklager: Stjernen dopede sig i Giroen

Superman står i lort til anklerne.

Ifølge oplysninger, som den spanske tv-station ABC er i besiddelse af, blev den colombianske cykelstjerne Miguel Ángel López dopet med præparatet menotropin kort inden starten på dette års Giro d'Italia.

Mediet skriver, at stjernerytteren, der i hjemlandet har tilnavnet 'Superman', fik indsprøjtet stoffet i Budapest, hvor starten gik 6. maj.

López måtte dog stik mod håb og forventninger trække sig allerede efter få etaper af det italienske etapeløb. Angiveligt med hofteproblemer, men ABC mener at vide, at det i virkeligheden drejede sig om en inflammation - forårsaget af menotropinen.

Ironisk.

Anholdt i foråret

Mandag blev det offentliggjort, at arbejdsgiveren Astana Qazaqstan Team fyrede ham fredag, fordi man var blevet klar over forbindelsen mellem López og lægen Marcos Maynar Mariño.

Mariño blev i maj anholdt for sin rolle i den såkaldte Operacion Ilex - for siden at blive løsladt igen.

Det skulle være ham, der havde sørget for at få stoffet fra Spanien til Ungarn og givet videre til Vicente Belda García, der er søn af Vicente Belda, der arbejder som massør for Astana-holdet.

López vinder 17. etape i Tour de France i 2020. Han er noteret for etapesejre i både Touren og Vueltaen og har syv top10-placeringer i de tre Grand Tours. Foto: Benoit Tessier/AP/Ritzau Scanpix

Det er politienheden Guardia Civil, der overfor en dommer i Spanien har dokumenteret, at menotropinen blev sendt fra Spanien til Ungarn - med López som modtager.

Besøgt af cykelryttere og fodboldspillere

Det var tilsyneladende anholdelsen af Marcos Maynar, der førte til Guardia Civils opdagelse af forbindelsen mellem lægen og flere personer - heriblandt Miguel Ángel López.

Allerede i sommer var Guardia Civil ude efter López, da de gennemsøgte hans bagage i Barajas-lufthavnen i Madrid. Dog uden at finde andet end brugte underbukser og sure sokker.

Ifølge ABC har Maynar benyttet sig af faciliteterne og lokalerne på universitetet i Badajoz i Extremadura-regionen - klods op og ned af den portugisiske grænse. Et sted han har arbejdet i 30 år.

Her er cykelryttere og fodboldspillere kommet år ind og år ud. Angiveligt har det mest været spillere fra de næstbedste rækker i spansk fodbold, der har besøgt Maynar.

Både Vicente Belda, hans søn Vicente Belda García samt Marcos Maynar skal i retten og vidne 16. januar.

