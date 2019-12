Nye tider for Fuglsang: Anderledes plan

For første gang i otte år på Astana er Tour de France ikke hovedmålet for Jakob Fuglsang, når den nye sæson bliver skudt i gang

Hvis Jakob Fuglsang skal gøre det godt i Tour de France, skal han lade være med at vinde Critérium du Dauphiné først. To gange har han sejret i det prestigefyldte optaktsløb, og hver gang er han efterfølgende styrtet og udgået i Tour de France.

Den ulyksalige løbskombination undgår han næste år i sin stræben efter den ultimative triumf ved OL i Tokyo. I stedet kører han Giro d’Italia, som slutter den dag, Critérium du Dauphine skydes i gang.

Tour de France – eller måske kun en del af løbet – bruger han i 2020 som et forberedelsesløb til OL.

Over for TV 2 Sport ridser Fuglsang sit program for første halvår af 2020 op, og det står klart, at det heller ikke bliver næste år, at han får sat et hak ud for den mytologiske forårsklassiker Paris-Roubaix.

Han har lovet sig selv, skriver han i sin selvbiografi, at han vil køre ’Helvedet i Nord’ mindst én gang, inden han stopper karrieren, men det må givetvis vente, til han opgiver at køre klassement i de store rundture i Italien, Frankrig og Spanien - de såkaldte Grand Tours.

Her slutter Touren 2019 for Jakob Fuglsang. Støttet af teammanager Dmitrij Fofonov indser danskeren, at han ikke kan fortsætte efter et styrt på 16. etape. Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Ritzau Scanpix

I 2020 er det Giro d’Italia, der er mål for hans hedeste drømme i Grand Tour-sammenhæng. Han har kørt løbet en gang tidligere, nemlig i 2016, da han blev nummer 12 samlet.

I klassikerne er det atter Ardennerne, han retter blikket mod. Muligvis opgiver han at køre Amstel Gold Race, for i stedet at satse på Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège. Han agter altså at ramme toppen af sin formkurve i den sidste uge af april og så holde sig deroppe hele vejen igennem Giroen, som slutter 31. maj.

- Selvfølgelig kommer det til at være lidt anderledes, siger Fuglsang til TV 2 Sport om sin sæsonplan.

- Jeg kommer til at have den første formtop omkring Strade Bianche og Tirreno-Adriatico. Jeg vil forsøge at have den næste formtop, så den starter ved klassikerne og forsøge at holde den.

- Det kan være, at det er for meget, og at jeg kommer til kort i den sidste uge af Giroen, siger Jakob Fuglsang til TV 2 Sport.

I Tour de France skal Fuglsang køre som hjælperytter for den colombianske klatrer Miguel Angel Lopez, som omsider får Tour-debut.

Fuglsangs program i 2020:

19.-23. februar - Ruta del Sol (vinder i 2019)

7. marts - Strade Bianche (nummer to i 2019)

11.-17. marts Tirreno-Adriatico (nummer tre samlet og vinder af 5. etape i 2019)

19. april - Amstel Gold Race (nummer tre i 2019)

22. april - Flèche Wallone (nummer to i 2019)

26. april - Liège-Bastogne-Liège (vinder i 2019)

9.-31. maj - Giro d'Italia

27. juni-19. juli - Tour de France (udgik i 2019)

25. juli - OL i linjeløb (vandt sølv ved OL i Rio)

Fuglsang er kongen af 2019!

