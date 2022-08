Nyt dansk cykeltalent får chancen på World Tour-niveau

For et år siden kørte cykelrytteren Anders Foldager for Herning Cykle Klub. Nu skal han prøve kræfter med den mest fornemme klasse.

World Tour-holdet BikeExchange oplyser således på Twitter, at man har tilknyttet den 21-årige dansker som såkaldt stagiaire, hvilket betyder, at han kører for holdet som en slags lærling resten af året.

Dermed bliver han holdkammerat med Christopher Juul-Jensen.

Anders Foldager har i denne sæson kørt for det lille italienske hold Biesse-Carrera. Der skiftede han til forud for sæsonen, efter at han altså havde kørt for sin klub i Herning.

Siden har han kørt mange italienske løb, hvor han har vist sig fornemt frem.

I Giro d'Italia for U23-ryttere kørte han sig i juni til både en andenplads og en fjerdeplads på løbets etaper. I juli blev han nummer 14 ved EM for U23-ryttere.

Anders Foldager er den tredje dansker, der får chancen som stagiaire for et World Tour-hold i efteråret.

Sebastian Kolze Changizi kører resten af sæsonen for Cofidis, mens Kasper Andersen forleden blev præsenteret som lærling hos UAE Emirates.