Nyt dansker-styrt: Her er dommen

NANCY (Ekstra Bladet): For tredje gang på fire dage flokkedes den danske presse tirsdag om Tourens mobile røntgenklinik efter en etape for at få seneste nyt om en styrtet rytter.

Denne gang var det Astana-rytteren Magnus Cort, der skulle røntgenfotograferes, og han blev den første dansker i år, der har brækket noget, nemlig en lillefinger. Det var kun et lille brud, forlød det, så Cort var hverken rystet, chokeret, knust eller fortvivlet, da han efter en kort visit i vognen gjorde status.

I de eksklusive tv-interview lod den øjensynligt totalt upåvirkede bornholmer forstå, at det da var ubehageligt at køre med den brækkede venstre lillefinger, men at han er fortrøstningsfuld i forhold til sin fortsatte deltagelse i løbet.

- Nu kørte jeg de sidste 100 kilometer mere eller mindre med det. Jeg kan forhåbentlig få tapet det lidt bedre op, end jeg fik det ved lægebilen undervejs. Så håber jeg også, at det bliver bedre dag for dag, sagde Cort til fjernsynet, som også kunne nå at få svar på, hvad der egentlig skete derude.

- Det var egentlig ikke et særlig stressfuldt moment. Der var to, der kørte ind i hinanden, og jeg nåede ikke at bremse. Jeg nåede næsten at bremse, for jeg havde ikke nogen rigtige hudafskrabninger. Men jeg lægger mig lige ned og får åbenbart lige vredet lillefingeren rundt på en måde.

- Jeg lå i en ubehagelig position viklet ind imellem nogle cykler, men da jeg kom op, var det fint nok. Men bagefter kunne jeg godt mærke, at hånden gjorde ondt, sagde Cort.

Hans holdkaptajn, Jakob Fuglsang, var den første dansker, der røg i asfalten i år. Det skete lørdag, mens Kasper Asgreen fra Quick-Step styrtede mandag. De er begge stadig med i løbet.

