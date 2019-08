Nyt hold på vej - nu betaler Riis

Bjarne Riis og Virtu Cycling Group betaler om få dage 150.000 kroner til UCI som et led i etableringen af et professionelt hold næste år

Midt i august stillede Virtu Cycling Group en bankgaranti til den internationale cykleunion, UCI, som bevis på, at virksomheden er i stand til at drive et professionelt hold på næsthøjeste niveau, og inden for de nærmeste dage lægger Bjarne Riis og hans kompagnoner 20.000 euro – 150.000 kroner – på bordet som næste skridt i processen.

Det oplyser Anders Gram Simonsen, som er direktør i Virtu Cycling Group, til Ekstra Bladet. Pengene får virksomheden ikke tilbage, selv om planen om at etablere et prokontinentalhold næste år skulle slå fejl. Deraf kan man dog ikke udlede, at holdet bliver en realitet, siger Gram Simonsen.

- Det er et beløb, der skal betales, hvis vi vil være med. Bliver det ikke indbetalt, så er der slet ingen chance for at etablere et hold. Vi følger alle deadlines, og det her er den næste, siger Anders Gram Simonsen.

- Hvis vi ikke syntes, at det hele tegnede godt, så ville vi selvfølgelig ikke indbetale pengene. Jeg er sat i verden for at administrere ejernes penge bedst muligt, og det er klart, at vi ikke smider penge efter ting, som vi ikke tror på.

Ambitionen for Virtu Cycling Group er i sidste ende at etablere et World Tour-hold, der er sikret adgang til alle de mest betydningsfulde løb i verden, herunder Tour de France. I første omgang er det imidlertid et hold i anden division, Virtu søger licens til. Denne næstbedste række kaldes fra næste år Pro Series, og holdene benævnes Pro Teams.

I fremtiden er det planen, at de to bedste Pro Teams på verdensranglisten sikrer sig billet til de største løb i den følgende sæson. Skal Riis og co. være sikker på en billet til Tour de France i København i 2021, skal holdet altså allerede næste år køre i top to på verdensranglisten.

Sker det ikke, kan holdet håbe på en invitation fra Tour-arrangør ASO – eller så at sige købe sig adgang ved at rykke op på World Tour-niveau.

- Tour de France i Danmark er naturligvis et mål for os. Det ville være en drøm. Men det er ikke afgørende for os at nå at være med på det tidspunkt, siger Anders Gram Simonsen.

- Vi arbejder på at skabe et langsigtet, bæredygtigt projekt, og første skridt er at blive et Pro Team næste år. Det er vores ambition, og det hele ser fornuftigt ud.

- Vi følger de retningslinjer, UCI har udstukket. Det betyder, at vi skal lægge 20.000 euro i depositum nu, og det gør vi. Vi ser ingen grund til at stoppe processen nu, siger Anders Gram Simonsen.

