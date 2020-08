Nyt job til verdensmesteren

Ekstra Bladet og Mads Pedersen har indgået et samarbejde under årets Tour de France

Han er regerende verdensmester og på sine bedste dage en af verdens bedste cykelryttere.

I år får 24-årige Mads Pedersen så sin debut i verdens største cykelløb, når Tour de France begynder i Nice på lørdag.

Det er dog ikke kun på de franske landeveje, Mads Pedersen får sin debut. Han får nemlig også sin debut her hos os på Ekstra Bladet, når han skal være vores forlængede arm ind i hjertet af feltet.

Mads Pedersen vil give Ekstra Bladets læsere et unikt indblik i Tour-rytternes hverdag på den anden side af corona-boblen, hvor journalister og fans ikke har adgang.

Han vil gøre læserne klogere på taktik, tanker i feltet, og måske servere en røverhistorie eller to undervejs.

Med mobilen i hånden giver Mads Pedersen Ekstra Bladets læsere et indblik helt ind i hjertet af Tour-feltet. Foto: Tariq Mikkel Khan

- I kommer til at få en lille snas af min dag og mine tanker hver eneste dag. I skal glæde jer til at se, hvad der sker bag scenen, og så håber jeg, at jeg kan give jer lidt ekstra, siger Mads Pedersen om sin nye Tour-tjans.

På Ekstra Bladet er der stor tilfredshed med det nye samarbejde med verdensmesteren.

- Jeg må jo desværre indrømme, at det ikke er hver dag, at vi har en verdensmester til at servicere Ekstra Bladets brugere, men det har vi nu - og det bliver da vildt fedt, siger Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen om aftalen og fortsætter:

- Han vil supplere vores cykelekspert Michael Rasmussen helt perfekt. Kyllingen med det skarpe blik for løbets udvikling - og Mads Pedersen som tager Ekstra Bladets brugere med helt ind, hvor pressen ikke har adgang.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Ekstra Bladet mandsopdækker naturligvis Touren igen i år med masser af historier fra vor udsendte og med livedækning af hver eneste etape fra start til mål, så du ikke misser noget, selvom du skulle være på arbejde.