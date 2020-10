Nyt mareridt for Jakob Fuglsang

Russiske Aleksandr Vlasov er udgået af Giro d' Italia med lige under 70 km tilbage af løbets 2. etape.

Det er den anden Astana-rytter, der udgår af løbet, efter at Miguel Angel Lopez i går mistede kontrollen over sin cykel og styrtede på enkeltstarten.

Aleksandr Vlasov var tiltænkt en stor hjælperolle for Jakob Fuglsang, der har ambitioner om at køre med om sejren. Det er altså anden dag i træk, at de ambitioner lider et stort knæk.

På Twitter skriver Astana, at russeren havde maveproblemer, og det var derfor, at han ikke var i stand til at fortsætte løbet.

Aleksandr Vlasov kørte i går en bedre enkeltstart end Jakob Fuglsang og var derfor bedre placeret i klassementet end sin danske kaptajn.

Fuglsang kom i mål som nummer 100 og tabte 1 minut og 24 sekunder til Geraint Thomas, der endte på fjerdepladsen.

Dermed er der nu kun seks ryttere tilbage på Astana før 2. etape overhovedet er kørt færdigt. Udover Jakob Fuglsang har det kasakhiske hold også danske Jonas Gregaard med til etapeløbet, der køres i Italien de næste tre uger.

