Nyt mareridt: Megastjerne kørt væk i ambulance

Den regnbuefarvede trøje ligner efterhånden en forbandelse for den dobbelte verdensmester Julian Alaphilippe (Quick Step).

Knap 60 km fra målet i Cabo de Gata styrtede franskmanden i et sving, og han er efterfølgende udgået af dette års Vuelta a Espana.

Det bekræfter hans hold Quick-Step på Twitter.

Franskmanden sad længe på asfalten, og holdt sin arm. Da lægerne kom ilende, pegede han bestemt på skulderen, og det ligner et brækket kraveben for den populære rytter.

På Twitter skriver holdet, at Julian Alaphilippe er blevet kørt på hospitalet for at blive undersøgt nærmere.

Den førende rytter Remco Evenepoel mister dermed endnu en vigtig holdkammerat i jagten på den samlede Vuelta-sejr, efter han mistede Pieter Serry før starten på 9. etape.

Alaphilippes styrt kommer knap et halvt år efter, at han i april kom slemt til skade i monumentet Liege-Bastogne-Liege.

Her styrtede Julian Alaphilippe ind i en træstub, og lå længe stille i vejkanten, før han fik hjælp af kollegaen Romain Bardet.

Efterfølgende var franskmanden ude i flere måneder, inden han gjorde comeback ved de franske mesterskaber i landevejscykling i slutningen af juni.

Hvor længe Julian Alaphilippe er ude i denne omgang er usikkert, men et brækket kraveben betyder typisk en pause på flere måneder.

Den forsvarende verdensmester ligner derfor ikke en mand, som får mulighed for at genvinde den regnbuefarvede trøje for tredje gang, når VM i landevejscykling skydes i gang i Australien 25. september.