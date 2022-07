Nyt om dansk Tour-drama: Disse ryttere blev ransaget

Nu er der nyt i sagen om politiets aktion med Bahrain Victorious på holdets hotel i Glostrup torsdag morgen. Der er nemlig sat navne på de ryttere, der var genstand for politiets interesse.

En aktion, Ekstra Bladet kunne berette om torsdag morgen.

Det drejer sig om stjernerne Matej Mohorič, Dylan Teuns og Damiano Caruso. Det skriver belgiske Het Laatste Nieuws.

Mediet skriver også, at der i forbindelse med efterforskningen er foretaget ransagninger i alle tre rytteres private hjem.

Foto: Claus Bonnerup

Foto: Claus Bonnerup

Foto: Claus Bonnerup

Den koordinerede efterforskning har fundet sted fra den 27.-30. juni i både Italien, Spanien, Belgien, Polen, Slovenien, Kroatien og Danmark.

Ransagningen i Danmark førte til, at telefoner, computere og forskellige medikamenter blev beslaglagt.

Holdets største stjerner

Det er Bahrain Victorious' tre måske allerstørste stjerner, der er blevet undersøgt af myndighederne og politiet.

Matej Mohorič har vundet etaper i alle tre grand tours, bl.a. to etaper i Tour de France sidste år. I marts vandt han monumentet Milano-Sanremo.

Belgiske Dylan Teuns står ligeledes noteret for to Tour-etapesejre, og tidligere i år kørte han først over målstregen i Ardenner-klassikeren La Fléche Wallonne.

34-årige Damiano Caruso sluttede lige uden for podiet i årets Critérium du Dauphiné og blev kun slået af Egan Bernal i sidste års Giro d'Italia. Han vandt to grand tour-etaper i fjor.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Bahrain Victorious.

