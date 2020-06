Nyt pres på formand: Gav rabat til hold, som solgte ham cykel

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Mens danske hold år efter år er afkrævet betydelige beløb for at opnå licens i Danmarks Cykle Union, gav formand Henrik Jess Jensen i 2018 rabat til det schweiziske kvindehold Bigla Pro Cycling, som søgte licens i Danmark.

Få måneder senere købte han en kostbar Cervélo-racercykel af det samme hold til sin datter til en pris, der ifølge en dansk Cervélo-ekspert var det halve af markedsprisen.

Den økonomiske håndsrækning til det schweiziske hold blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger aldrig godkendt i DCU’s bestyrelse, og den blev ydet under skarp protest fra den daglige leder, administrationschef Jens-Erik Majlund.

Formandens sammenblanding af interesser i denne sag har internt i unionen forstærket mistanken om, at han udnytter sin position til at fremme sin datters cykelkarriere. I forvejen er Henrik Jess Jensen under anklage for at have presset tidligere damelandstræner Catherine Marsal til at udtage datteren til EM i Tjekkiet i 2018.

Det er en sag, Ekstra Bladet afslørede for nylig: Se også: Anklage: Krævede sin datter udtaget til landsholdet

Ifølge Marsal har sagen om rabatten været bragt op på et personalemøde i DCU, men baggrunden for formandens generøsitet over for det schweiziske hold blev aldrig oplyst.

- Der er ingen af os landstrænere i DCU, som ikke har hørt om det, men vi fik besked på, at det skulle der bare ikke tales mere om, siger Marsal.

Ekstra Bladet har været vidt omkring i dansk cykelsport for at finde svar, men ingen kan pege på en logisk forklaring på, at et schweizisk hold skulle have rabat på en licens, som danske hold betalte fuld pris for.

Årsagen til uvidenheden synes at være den, at Jess Jensen aldrig har redegjort for sagen og heller ikke er blevet afkrævet en redegørelse.

- Det virker ikke som et skoleeksempel på god ledelse, siger Henrik H. Brandt, som i mange år stod i spidsen for Idrættens Analyseinstitut og i dag driver Idrættens Konsulenthus.

- Der skal være nogle klare procedurer for sådan noget. Det er underligt, hvis bare én mand kan bestemme det her. Og det undrer mig, at det bare bliver accepteret i organisationen.

- Hvis det kører på den måde, at det nærmest er en slags enkeltmandsvirksomhed, hvor han bare bestemmer alt, så må jeg sige, at det netop er sådan noget, som har skabt grobund for langt større skandaler - for eksempel som den, vi ser i vægtløftning lige nu, siger Henrik H. Brandt med henvisning til afsløring af korruption, økonomisk svindel og dopingbedrag i det internationale vægtløftningsforbund, IWF.

Situationen i DCU tåler ingen sammenligning med IWF-sagen, men den tyder på, siger Henrik H. Brandt, at tiden er inde i DCU til at gennemgå regler og procedurer for at sikre, at organisationen lever op til almindeligt anerkendte kriterier for god ledelsesskik.

I en mail skriver Henrik Jess Jensen:

- Som formand vil jeg forsikre, at når vi på søndag har afholdt kongres og et nyt bestyrelseshold sammensættes efter valgene, bliver ‘Code of Conduct’ (retningslinjer for god opførsel, red.) noget af det første, vi sammen genbesøger.

- Anerkender du, at det rejser tvivl om din dømmekraft og giver grobund for uro i unionen, at du først yder et hold rabat, for så siden at købe en cykel af det samme hold?

- Nej, det anerkender jeg ikke. Uroen i unionen findes et andet sted – og det drøfter vi internt, skriver Henrik Jess Jensen.

Peger på bestyrelsen

Henrik Jess Jensen har været formand for Danmarks Cykle Union siden 2016. Han er også vicepræsident i den europæiske cykleunion, UEC. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix.

Henrik Jess Jensen har ikke stillet sig til rådighed for et interview, hvorfor alle hans svar er afgivet skriftligt. I første omgang meddelte han, at beslutningen om at give Bigla Pro Cycling rabat ‘skal ses i sammenhæng med den kvindesatsning, som DCU’s bestyrelse vedtog 2. december 2014’.

Det pågældende punkt på dagsordenen var lukket, og der findes derfor ikke offentligt referat af drøftelserne. Henrik Jess Jensen var på det tidspunkt næstformand i bestyrelsen.

Som svar på et opfølgende spørgsmål fastslår Henrik Jess Jensen, at ‘alle aftaler om nedslag i licenspriser er taget af bestyrelsen’. Videre skriver han, at der er skabt præcedens for rabat ‘ved ny-registrering’, idet to andre kvindehold gennem tiden har fået nedslag i prisen. I det ene tilfælde blev rabatten vedtaget på et bestyrelsesmøde 30. oktober 2015, skriver han.

Når det gælder Bigla Pro Cycling, som første gang blev team-registreret i 2005, henviser han specifikt til et bestyrelsesmøde 7. februar 2018, hvor rabatten til det schweiziske hold skal være blevet drøftet og vedtaget.

Han oplyser, at ‘Bigla Pro Cycling fik cirka 50 procents afslag i 2018, som blev godkendt af bestyrelsen 7. februar 2018’. Listeprisen på en teamlicens er 40.000 kroner.

‘Gode relationer er vejen til at sikre flere danske cykelryttere mulighed for at komme på World Tour-niveau,’ skriver Henrik Jess Jensen som begrundelse.

Dagsordenen og referatet af mødet rummer ingen omtale af rabatten til Bigla Pro Cycling. Mødedeltagere, som Ekstra Bladet har talt med, mindes ingen drøftelse af rabat til Bigla Pro Cycling - hverken 7. februar 2018 eller på noget andet bestyrelsesmøde.

Ekstra Bladet har bedt den siddende bestyrelse at kommentere sagen. To medlemmer har takket nej pr. mail, mens andre to ikke har svaret.

Det sidste medlem, Bo Belhage, er efter sin offentlige kritik af Henrik Jess Jensen blevet mødt med advokatpåbud om ikke længere at udtale sig om bestyrelsens arbejde.

Handles for 15.000

Henrik Jess Jensen har sendt dokumentation til Ekstra Bladet for handlen med Bigla-teamejer Thomas Campana. Dokumenterne viser, at han betalte 7.500 kroner for den blå-hvide Cervélo P5-cykelramme.

Rammen er produceret i 2014 og taget i brug i 2015. Campana understreger, at den blev solgt til markedspris, og Henrik Jess Jensen deler denne opfattelse, oplyser han pr. mail.

Henrik Jess Jensens datter, Mette, har på Instagram postet et billede af sig selv på cyklen ved VM i Innsbruck i 2018:

Cervélo-eksperten Hans Peter Knudsen fra Børkop Cykler anslår, at en brugt Cervélo P5-ramme handles for 15.000 kroner.

- Nyprisen for en Cervélo P5-ramme fra 2015 er cirka 30.000 kroner, og med et par år på bagen går sådan en for cirka halv pris, siger Hans Peter Knudsen.

Henrik Jess Jensen fastholder, at han har købt cyklen til markedspris vurderet ‘ud fra alder og brugsspor’. Han fastslår videre, at der ikke er ‘noget unormalt i, at man køber aflagte teamcykler - det sker hele tiden i cykelsporten’.

