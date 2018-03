Nyt slag mod dansk bud: Touren begynder i Nice i 2020

Drømmen om at få Tour de France til Danmark har lidt endnu et knæk, idet Tour-arrangør ASO mandag annoncerede, at løbet i 2020 begynder i Nice i Sydfrankrig. Længe har det været kendt, at ’Le Grand Départ’ finder sted i Bruxelles i Belgien i 2019, og derfor er der nu i henhold til det officielle danske bud kun én chance tilbage, nemlig 2021.

Det får imidlertid ikke de danske initiativtagere til at miste pusten, forsikrer Joachim Andersen, der er en af idémændene bag den ambitiøse plan om at få Tour de France til Danmark.

- Vi havde hørt på vandrørene, at 2020 ville gå til en fransk by, idet Bruxelles fik starten i 2019. Derfor faldt vi hverken ned af stolen eller oplevede det som en mavepuster, at Nice har fået starten i 2020, siger Joachim Andersen til Ekstra Bladet.

- Vi tror fortsat på, at den danske strategi er den rigtige, og vi er stadig fortrøstningsfulde. Vi tror og håber stadig på, at vi får Tour de France til Danmark.

Tour-løbsdirektør Christian Prudhomme var i november 2015 i København for at se forholdene an. Dengang var det en Tour-start i 2018, der var på tale. Nu er drømmen, at løbet kommer til Danmark i 2021. Her lader Prudhomme sig godt underholde af Københavns overborgmester, Frank Jensen. Foto: Philip Davali.

Prudhomme, Frank Jensen og Joachim Andersen før rundvisningen på Københavns Rådhus i november 2015. Foto: Philip Davali.

Joachim Andersen er netop vendt hjem fra Nice, hvor han har fulgt de sidste etaper af Paris-Nice og igen har holdt møde med Tour-løbsdirektør Christian Prudhomme. Franskmanden afslørede dog ikke på forhånd navnet på startbyen i 2020.

- Jeg siger til lykke til Nice, for jeg ved, hvilket kæmpe arbejde der ligger forud. Det er alletiders, at Nice er blevet udnævnt til startby, for der er garanti for godt cykelløb på de kanter.

- Det bliver absolut en interessant start, siger Joachim Andersen.

- Hvis det nu også glipper med 2021, vil Danmark så udvide sit bud til at gælde i yderligere år?

- Det ligger ikke umiddelbart i kortene, men det vil givetvis afhænge af de signaler, vi får fra Frankrig, siger Joachim Andersen og understreger at beslutningen ikke træffes af ham, men af regioner og kommuner.

- Hvis situationen opstår, så håber jeg da, at der er et ønske om at udvide ansøgningen. Alle, der har været involveret, har gjort en kæmpe indsats. Der er virkelig arbejdet intenst på at få succes, siger Joachim Andersen.

Også Storbritannien og Norge har meldt sig blandt de interesserede til 'Le Grand Départ' i 2021.

