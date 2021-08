Økonomi skaber tvivl om nordisk etapeløb for kvinder

Ambitionerne var store og determinationen ligeså, da et nyt stort etapeløb for kvinder blev lanceret i 2019.

Battle of North skulle det hedde. Ti etaper - tre i Danmark, tre i Sverige og fire i Norge - skulle efter planen indgå i løbet, der blev italesat som det hårdeste på kvindernes kalender.

Men endnu mangler meget at falde på plads.

Mens de bedste mandlige cykelryttere i disse dage kører rundt på de danske veje i PostNord Danmark Rundt, er der fortsat ikke et UCI-løb for kvinder i landet.

I foråret 2020 kom der en ny pressemeddelelse fra arrangørerne, hvor løbsdirektør Roy Moberg, der også er leder for World Tour-løbet Ladies Tour of Norway, fremlagde en forkortet udgave af den oprindelige model med seks etaper i stedet for ti.

Der er dog stadig ikke klarhed over projektet, forklarer Martin Elleberg Petersen, direktør i Danmarks Cykle Union (DCU).

- Omkring sommerferie kom vi med et tilbud til nordmændene om, hvordan løbet skal hænge sammen. Det er vi ikke helt enige om, siger han.

I den nye plan skulle løbet ligge fra 16. til 21. august næste år med to etaper i hvert af de tre lande.

Men heller ikke den plan er der enighed om, understreger DCU-direktøren.

Frygten fra dansk side er, at løbet kan ende med at give underskud.

- Vi havde svært ved at gå med ind og tage den risiko, der er inden for den ramme, nordmændene har snakket ud fra. Det betyder ikke, at planen om sådan et løb er lukket ned. Men vi prøver at lave nogle andre modeller for, hvordan vi kan være med.

- Vi vil alle sammen gerne have, at de kører i vores land i weekenden. Så der er flere ting, vi har lidt svært ved at få til at gå op, siger Martin Elleberg.

En af løsningerne kan være, at arrangørerne køber to etaper i Danmark, i stedet for at danskerne er medejere. Det kan også ende med kun at blive afholdt i Sverige og Norge.

- Det kan være, at det første år bliver med os. Men det kan også være, at det første år bliver uden, siger Martin Elleberg.

Tilbage står, at Danmark ifølge direktøren halter efter både Sverige og Norge, som begge har løb på højeste niveau for kvinder.

- Man kan bare kigge på, hvad der ellers er af løb. Så det gør vi da bestemt.

- Vi arbejder med det på forskellige måder. Der kunne også være andre leverandører fra Danmark, som vi kan lave et samarbejde med. Det behøver ikke nødvendigvis være nordmændene, siger han.

Med udviklingen inden for kvindecykling bør der også være potentiale for et stort løb i Danmark.

Det mener Lars Bak, der står i spidsen for et nyt kvindehold på Uno-X, som ser dagens lys i 2022.

- Alle de store klassikere inden for herrecykling bliver også kørt hos kvinderne. Det bliver vist direkte på tv. Og næste år er der også Tour de France for kvinder, så de får også meget mediebevågenhed.

- Kvindecykling eksploderer i de her år, og jeg tror, der kommer mere af det, fordi der kommer flere hold, siger den tidligere cykelrytter.

Danmark råder i disse år over nogle af verdens bedste cykelryttere i Emma Norsgaard, Cecilie Uttrup Ludwig og Amalie Dideriksen.

- Jo flere, der kommer af dem, jo mere pres kommer der på, at der også skal være et Danmark Rundt for kvinder, mener Lars Bak.

Battle of North har anmodet om at blive optaget i UCI's kalender i august næste år, men det er altså usikkert, om det bliver en realitet.