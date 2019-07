Øl-skandale gentager sig ikke: Debutant med Tour-løfte

Tour de France tog sin begyndelse lørdag, og det var med seks norske ryttere i feltet.

En af dem er 24-årige Odd Christian Eiking, der tidligere ikke er helt grøn i forhold til deltagelse i en Grand Tour, da han to to gange har været med i Vuelta a España.

Men den unge rytter har ikke gode minder fra Spanien, eftersom han blev smidt af løbet i 2017, da han var blevet tørstig efter andet end blot vand.

Hans daværende arbejdsgiver FDJ tog konsekvensen lige inden sidste etape, da det blev klart, at Eiking havde været ude og drikke et par øl natten op til de afsluttende strabadser. Det blev ikke accepteret i team-ledelsen, skriver TV 2 Norge.

Men Odd Christian Eiking har vasket tavlen ren og er spændt på at prøve kræfter med Tour de France. Og han lover, at han holder sig fra øllene denne gang.

- Det kribler lidt mere, efter jeg er kommet herned. Jeg kan se, at byen er klar til Tour de France-start. Jeg kender nerverne, og spændingen begynder at bygge sig op. Men nerverne hjælper mig blot til at præstere bedre.

- Jeg lover, at der ikke bliver nogen øl denne her gang, fortæller han.

Det mål burde være til at indfri, men nordmanden har også andre forhåbninger om sin Tour-debut, som han håber kan blive indfriet.

- At komme igennem med et udbrud. At vinde en etape er det helt store mål, men jeg vil også være glad for at få lov at kæmpe om en etapesejr en dag..

Se også: Raser mod eget hold: Smidt ud for druk få timer før Vuelta-festen

Manager-ekspertens klare bud overrasker: Drop favoritten