Officielt: Astana bringer stor Fuglsang-nyhed

Jakob Fuglsangs fremtid er på plads.

Den 34-årige dansker fortsætter på Astana, hvor han har forlænget sin kontrakt, så den nu løber til 2021.

Det bekræfter holdet på sin Twitter-profil.

Fuglsang havde et forrygende forår på det kasakhiske mandskab, hvor han hjemtog karrierens største triumf ved at vinde Liege-Bastogne-Liege.

Derudover vandt han Critérium du Dauphiné for anden gang i karrieren.

Med de imponerende sejre i bagagen mødte han op til Tour de France med forventninger om et stort resultat i det samlede klassement.

Men årets store mål blev indledt på skrækkelig vis, da kaptajnen styrtede allerede på første etape.

Fuglsang mistede sidenhen også tid i sidevinden og fandt generelt aldrig formen under udfordringerne i Frankrig.

Touren sluttede tilmed på brutal vis før tid, da danskeren røg i asfalten nok engang i løbets tredje uge.

Under styret pådrog Fuglsang sig så stor skade på den ene hånd, at han var tvunget til at udgå.

Han er dog kommet sig siden, og han stiller op i Vueltaen sidst i august, ligesom VM på landevej venter derefter.

