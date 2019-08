Officielt: Dansk profil skifter til storhold

Alexander Kamp skifter til Trek-Segafredo, hvor han har bundet for de to næste sæsoner.

Det skriver World Tour-holdet i en pressemeddelelse.

25-årige Kamp kører i øjeblikket for det danske hold Riwal Readynez, og han er med i etapeløbet PostNord Danmark Rundt, der onsdag begynder i Silkeborg.

På Trek-Segafredo bliver han holdkammerat med blandt andre landsmændene Niklas Eg og Mads Pedersen, mens Kim Andersen er sportsdirektør på holdet.

- Jeg er glad for at blive en del af et af de største hold i verden. Jeg kender Mads Pedersen ret godt, og han har fortalt mig, at holdet er rigtig godt organiseret.

Allerede i maj kunne Kamp over for Ekstra Bladet fortælle, at han forventede at køre på et World Tour-hold i den kommende sæson. Dengang havde han allerede tilbud på bordet, men havde endnu ikke truffet nogen besutning.

Det har Kamp nu, og han håber, at han som del af Trek-mandskabet kan gøre sig geældende i store dele af cykelkalenderen.

- Trek-Segafredo har både en stærk klassiker- og Grand Tour-trup, og jeg håber at være i stand til at passe ind i dem begge, siger han.

Holdchefen Luca Guercilena fortæller, at Trek-holdet har fulgt Alexander Kamp i et godt stykke tid.

- Han er en stærk, hurtig og meget alsidig rytter, og i år har han taget et markant skridt ved at vinde en etape i Yorkshire.

- Han har absolut fortjent en chance for at bevise sit værd på World Touren, og vi er glade for at kunne byde ham velkommen, siger Guercilena i pressemeddelelsen.

Ud over årets fornemme etapesejr i Yorkshire og flere andre flotte resultater, kan Kamp også prale af at have kørt et år i rødt og hvidt, efter han i 2016 blev dansk mester på landevej.

Se også: Officielt: Astana bringer stor Fuglsang-nyhed

Se også: Bekræfter exit: Nu skifter stjernen til superhold

Se også: Tabte etapeløb med et sekund: - Idiot