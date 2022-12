Officielt: Dansk stjernerytter skifter

Cykelrytteren Alexander Kamp har haft fremtiden på plads i et stykke tid, men først mandag er danmarksmesterens nye arbejdsgiver offentliggjort.

Ekstra Bladet kunne i oktober afsløre, at Alexander Kamp stopper hos Trek og skifter til Schweiziske Tudor Pro Cycling.

Nu er det officielt, at Alexander Kamp er en af 20 ryttere, der i 2023 skal tørne ud for holdet, der er ejet af den tidligere stjernerytter Fabian Cancellara.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Tidligere mandag afslørede 22-årige Sebastian Changizi selv over for feltet.dk, at også han er en del af mandskabet.

Alexander Kamp har siden 2020 kørt for Trek, men danmarksmesterens kontrakt udløber ved årsskiftet.

Hos Trek har han kørt på World Tour-niveau. Hos Tudor Pro Cycling træder han et skridt ned og kommer til at køre på cykelsportens anden klasse.

Tudor Pro Cycling er således et såkaldt ProTeam i den kommende sæson. I denne sæson har holdet været på tredje klasse som såkaldt kontinentalhold.

Holdene fra anden klasse får muligheder for at køre i mange af de store løb på World Tour.

Alexander Kamp har fire professionelle sejre på cv'et, herunder to danske mesterskaber, hvoraf det seneste blev vundet i juni. Han kører dermed i dannebrogstrikot.