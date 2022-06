Officielt: Dansker får Tour-debut

Sløret blev allerede løftet i den forgangne weekend under Schweiz Rundt, men nu er det også officielt: Danske Andreas Kron får Tour de France-debut, når løbet starter i København i næste uge.

I en pressemeddelelse bekræfter hans hold, Lotto Soudal, at Kron blandt de otte ryttere, der skal køre det tre uger lange etapeløb.

På det belgiske mandskab får danskeren selskab af Caleb Ewan, Reinardt Janse van Rensburg, Frederik Frison, Florian Vermeersch, Brent Van Moer, Philippe Gilbert og Tim Wellens.

- Med disse otte kan vi spille en rolle i stort set alle terræner i dette Tour de France, siger holddirektør John Lelangue.

Han håber på topplaceringer til sprinteren Caleb Ewan, som han kalder 'en af de hurtigste ryttere i feltet'.

- Derudover har Philippe Gilbert, Andreas Kron og Tim Wellens i de seneste uger bevist, at de er i vældig god form. De vil garanteret være aktive på de sværere etaper og være med i udbrud, lyder det fra holddirektøren.

24-årige Andreas Kron kom til Lotto Soudal forud for sidste sæson. Han er foreløbig noteret for tre professionelle sejre, heraf to på World Touren.

Selv om han altså er debutant i Tour de France-sammenhæng, er han ikke uden kendskab til grand tours. Kron var til start i sidste års udgave a Vuelta a España, hvor han tre gange sluttede en etape i top-10.

Fremtiden for dansk cykling ser yderst lovende ud - se her eksperternes bud på den næste danske Tour-vinder.