Officielt: Jonas Vingegaard er udtaget til Tour de France

Det var ventet, men nu er det også bekræftet. Jonas Vingegaard er udtaget til Tour de France.

Det oplyser Vingegaards hold, Jumbo-Visma, tirsdag på cykelholdets hjemmeside.

Ud over Vingegaard er Wout van Aert, Primoz Roglic, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Christophe Laporte, Tiesj Benoot og Nathan Van Hooydonck udtaget.

Primoz Roglic og Jonas Vingegaard er udset til at kæmpe om den gule førertrøje, lyder det i præsentationen af de otte udtagne ryttere.

- Vi har flere ambitioner, så vi har udvalgt ryttere, som er de bedste i forskellige terræner, siger sportsdirektør Merijn Zeeman.

- Vi er nødt til at føre vores kaptajner sikkert gennem den første hektiske uge, men vi skal også være i stand til at gøre det svært for de øvrige Tour-favoritter i bjergene, siger han.

Planen er desuden, at Wout van Aert skal dyste om etapesejre og den grønne sprintertrøje.

- Wout fortjener også passende støtte i jagten på etapesejre samt den grønne trøje.

- Denne trup er fit og i vores optik i stand til at forfølge vores ambitioner på den bedst mulige måde, siger sportsdirektøren.

Rohan Dennis, som havde maveproblemer under Schweiz Rundt, er ikke udtaget til Touren.

Jumbo-Visma valgte at trække hele holdet fra Schweiz Rundt, da der opstod et coronaudbrud på holdet.

Jonas Vingegaard, Primoz Roglic og Wout van Aert var blandt de ryttere, der deltog i Criterium du Dauphiné.

Touren begynder fredag 1. juli med start i Danmark.