Officielt: Jonas Vingegaard skal køre Tour de France

Jonas Vingegaard stiller igen op til Tour de France til sommer for at forsvare sin titel. Primoz Roglic skal køre Giro d'Italia og skal ikke med til Touren

Det lå i kortene, og nu er det officielt.

Den danske Tour de France-vinder Jonas Vingegaard stiller op i verdens største cykelløb igen til sommer.

Det bekræfter hans hold, Jumbo-Visma, i forbindelse med deres holdpræsentationen frem mod 2023-sæsonen.

- Jeg er glad for, at jeg kan komme tilbage til Tour de France og give det et skud, siger Jonas Vingegaard.

- Det er selvfølgelig anderledes at komme tilbage til Touren nu. Om der er mere eller mindre pres på, ved jeg ikke. Hvis jeg ikke vinder det igen i min karriere, kan jeg stadig sidde ned og være stolt af, hvad jeg har gjort, siger danskeren.

I samme ombæring bekræfter holdet, at Primoz Roglic ikke skal med til Touren. I stedet skal han køre Giro d'Italia.

Det er ingen overraskelse, at Jonas Vingegaard skal køre Tour de France. Men udmeldingen kommer tidligere end normalt.

Foto: Tomas Samson/Ritzau Scanpix

Så vild er Vingegaards fysik

Vingegaard trak for første gang overskrifter i cykelverdenen tilbage i 2021, da han blev nummer to i netop Tour de France efter sin store rival Tadej Pogacar.

Året efter vandt Vingegaard så hele molevitten og smadrede sin slovenske rival på bjergetaperne Col du Granon og Hautacam.

Jonas Vingegaards Tour-comeback blev offentliggjort til Jumbo Visma-holdpræsentationen i Amsterdam, hvor også flere andre Jumbo-ryttere var på plads.

Blandt andet VM-vinderen i enkeltstart Tobias Foss samt Wout van Aert.

Primoz Roglic var ikke til stede på grund af familiemæssige omstændigheder.