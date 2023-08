Officielt: Magnus Cort skifter til dansker-hold

Den danske sprinter Magnus Cort har fremtiden på plads.

Som Ekstra Bladet erfarede tidligere i juli, skal han fra 2024-sæsonen køre for det norske cykelhold Uno-X.

Her har danskeren fået en kontrakt, der løber til udgangen af 2026. Det meddeler det norske hold på det sociale medie X.

Bornholmeren kører aktuelt for EF Pro Cycling, men hans kontrakt med det amerikanske cykelhold udløber ved årets udgang.

Tidligere i karrieren har Cort vundet i etaper i alle tre grand tour-løb: Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.

I alt er det blevet til 26 professionelle sejre for den 30-årige dansker.

Siden han i 2014 fik en lærlingeaftale på det daværende Orica GreenEdge - i dag kendt som Jayco - har Cort kørt for et World Tour-hold.

Aktuelt har Uno-X dog kun status af at være et prokontinentalhold, men holdet var med i sommerens Tour de France på et wildcard.

Uno-X har flere andre danske ryttere i folden og har tidligere været hjemsted for danskere, der også satser på banecykling.

Ud over Cort har fire andre danskere en kontrakt med Uno-X i 2024-sæsonen. Det gælder Louis Bendixen, Carl-Frederik Bevort, William Blume Levy og Marcus Sander Hansen.

I indeværende sæson har holdet også Anthon Charmig, Jonas Gregaard, Niklas Eg, Jacob Hindsgaul, Niklas Larsen og Lasse Norman på kontrakt. De kan stadig nå at forlænge deres kontrakt.