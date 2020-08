Officielt: Rykker Tour-start i Danmark til 2022

Tour de France-starten på dansk grund bliver rykket fra næste sommer til 2022.

Det meddeler bestyrelsen bag det franske etapeløb mandag.

Etaperne vil blive afviklet 1.-3. juli.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at sikre en dansk tour-start i 2022. Vi er mange, der har glædet os til at få Tour de France til Danmark næste år, og nu må vi desværre vente lidt længere.

- Til gengæld kan danskerne se frem til et endnu større brag af en gul folkefest i 2022, når tourstarten ikke bliver klemt af EM og OL, og vi forhåbentlig har fået coronaen på større afstand, siger bestyrelsesformand for Grand Départ Copenhagen Denmark og overborgmester i København, Frank Jensen (S).

Parterne bag etaperne i Danmark er blevet enige om udskydelsen og kalder det 'en nødvendighed' som følge af sportssommeren 2021, hvor OL i Tokyo har gjort, at Touren er rykket en uge frem, hvilket blandt andet vil kollidere med Københavns værtsskab for EM i fodbold.

Etaperne ventes at være uændrede. Det vil sige en prolog i København efterfulgt af etaper mellem Roskilde og Nyborg samt Vejle og Sønderborg.

- Tourstart i sommeren 2022 er den bedste løsning under disse særlige omstændigheder. Under etaperne kommer vi til at vise Danmark frem på smukkeste vis for hele verden og får samtidig skabt den helt rigtige synlighed for dansk erhvervsliv og turisme. Det bliver en kæmpe dansk begivenhed i 2022, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Ifølge en pressemeddelelse vil det koste 5,8 millioner kroner ekstra at udskyde Tour-starten i Danmark. De udgifter dækkes af ASO og den danske stat. Ligesom ekstra udgifter til de involverede kommuner også skal dækkes af de pågældende kommuner.

Historien om den mulige flytning af den danske Tour de France-start kom frem i et fransk lokalmedie for et par uger siden, men nu er det officielt, at Danmark må vente endnu et år på at lægge asfalt til verdens største cykelløb.

