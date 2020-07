Officielt: Touren 2021 flyttes

Der bliver ingen Tour de France-start i Danmark 2. juli 2021, som det ellers var planen.

Det bekræfter UCI på sin hjemmeside, hvor unionen tirsdag aften har offentliggjort kalenderen for næste sæson.

Her fremgår det, at det franske etapeløb er sat til at starte 26. juni og slutte 18. juli.

Det fremgår ikke, hvor Grand Départ skal være. Til gengæld er det sikkert, at den oprindelige plan med start i København 2. juli altså er annulleret.

Beslutningen om at flytte datoerne for løbet er taget med ønske om at undgå, at Tour de France skulle overlappe OL i Japan, hvor de olympiske discipliner i cykling, herunder landevejsløbet, skal finde sted 24., 25. og 28. juli.

Dette undgås nu, da sidste etape af Tour de France afvikles 18. juli - fem dage før den olympiske ild antændes i Tokyo.

Tilbage i februar 2019 blev det offentliggjort, at Danmark skulle danne rammen om de første etaper af Tour de France 2021. Med seneste melding fra UCI ser det ud til, at den plan ikke kommer til at holde stik. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

For Danmark er meldingen om en ændring af Tour-starten dårlige nyheder. Med meget stor sandsynlighed betyder det, at verdens største cykelløb alligevel ikke tager sin begyndelse i København næste sommer.

Arrangørerne af Tour de France (ASO) har således længe presset på for, at starten kunne finde sted tidligere end 2. juli, men det har man fra dansk side anset for værende uoverkommeligt grundet afholdelsen af EM i fodbold i København i juni.

Det fremgår af en mail til ASO fra Københavns overborgmester, Frank Jensen, som BT tidligere har fået aktindsigt i.

'At ændre datoen vil lede til uoverkommelige juridiske knuder mellem København som by, Dansk Boldspil-Union og UEFA (det europæiske fodboldforbund, red.), lyder det.

I forrige uge bekræftede Frank Jensen over for DR, at man fra dansk side forhandlede med ASO om en eventuel udsættelse af Tour-starten i Købennavn.

- Det er mest sandsynligt, at Tour-starten i Danmark flyttes til 2022. Vi prøver at få det til at ske i 2021, men hvis vi holder fast i 2021, bliver det meget klemt. Det vil give bedre eksponering til løbet i Danmark, hvis man venter et år og ikke forcerer Tour-starten igennem næste år, sagde Jensen.

Overborgmesteren garanterede samtidig, at Tour de France nok skulle komme til Danmark og København.

Michael Rasmussen kan godt se det positive ved en dansk Tour-start, der ligger et år senere end planlagt. Foto: Claus Bonnerup

Og skulle det først ske i 2022, er kæden langt fra hoppet af, når det gælder Danmarks udbytte af begivenheden. Det slog Ekstra Bladets cykelsportskommentator Michael Rasmussen fast, da forhandlingerne om en mulig udsættelse blev kendt.

- Jeg forstår udmærket, hvis København står fast på 2021, men hvis man nu valgte at rykke starten i København til 2022, så har man jo faktisk fået et års gratis reklame som by, og de får mulighed for at malke koen en ekstra gang, lød analysen fra Rasmussen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Frank Jensen.

