Officielt: VM i cykling er aflyst

VM i cykling i schweiziske Aigle Martigny, der skulle have været afviklet 20.-27. september, er blevet aflyst. Det oplyser de schweiziske arrangører i en pressemeddelelse.

Grunden er, at forsamlingsreglerne i Schweiz frem til udgangen af september kun tillader samlinger på op til 1000 personer. Desuden har Schweiz fortsat karantæne for personer, der kommer rejsende til fra 45 lande, hvilket ikke just fremmer lysten til at deltage.

- Vi er kede af det og skuffede. Vi har arbejdet hårdt i mere end to år for at levere et fantastisk arrangement på en ekstraordinær rute, siger VM-buddets to præsidenter Grégory Devaud og Alexandre Debons.

I princippet kunne et VM sagtens afvikles med en masse restriktioner, men arrangørerne har stort set kun de indtægter, publikum lægger ved sådan et arrangement, og uden dem ville mesterskaberne generere et enormt underskud.

At VM i Schweiz er aflyst, er ikke ensbetydende med, at vi ikke får et VM i 2020. Den Internationale Cykelunion (UCI) arbejder nemlig på at finde en alternativ lokation - og muligvis en nyt tidsrum - til at afvikle VM på. Det oplyser den i en erklæring:

- Da vi er bevidste om, at tiden er essentiel for rytterne, de nationale forbund og for alle involverede parter, vil UCI kommunikere mere information ud, så hurtigt som muligt, og en endelig beslutning vil blive truffet senest 1. september, lyder det.

Hvis det forehavende ikke lykkes, vil Mads Pedersen få lov til at køre endnu en sæson i den regnbuefarvede trikot, han vandt, da han var først over stregen sidste år ved VM i Yorkshire.

