Ofrede sig for kaptajnen - og hældt ud af Touren

Belgiske Jens Debusschere ventede loyalt på sin kaptajn og trak ham frem til etapens sidste stigning, så han ikke faldt for tidsgrænsen - det gjorde hjælperytteren så selv

MÉRIBEL (Ekstra Bladet): Mens colombianeren Miguel Angel Lopez græd af glæde i vinderinterviewet på bjergets top, sled en af feltets anonyme hjælperyttere sig i pinsel op mod stregen i jagt på sekunder og minutter, der kunne holde ham inde i Touren.

Det lykkedes ham ikke. 31-årige Jens Debusschere kom fem minutter for sent. Til gengæld var det hans fortjeneste, at hans holdkaptajn på prokontinentalholdet B&B Hotels nåede i mål i tide.

Debusschere lå nogenlunde lunt i svinget efter passagen af drabelige Col de la Madeleine, men så forstod han, at holdkaptajn Bryan Coquard var i vanskeligheder med udsigt til at falde for tidsgrænsen.

- På Madeleine stod valget mellem mig og Coquard. Jeg besluttede så at vente og hjælpe ham på nedkørslen og gennem dalen (frem til finalestigningen, red.), og da vi så nåede derhen, var jeg færdig, sagde Debusschere, da han desværre alt for sent var rullet over stregen.

Coquard nåede i mål lige under to minutter før tidsgrænsen. Debusschere vidste på de sidste stejle kilometer, at hans Tour var slut, men han sled sig til toppen med ‘voiture balai’ - fejebakken - på hjul.

- Jeg forsøgte at blive hos Bryan til slutningen, men jeg havde ikke mere i mig. Jeg var helt død, sagde Debusschere.

- Med ni kilometer til stregen kunne jeg se, at det ville blive meget vanskeligt at nå det. Det var forfærdeligt, sagde den rutinerede belgier, som nu skuer frem mod nye mål.

- Der er VM og klassikerne efter det her. Året er ikke slut. Jeg håber, at jeg stadig kan yde mit maksimum der.

Bryan Coquard var taknemmelig for sin holdkammerats uselviske optræden

- Han er en kriger. Han ventede på mig på Madeleine, og han arbejdede gennem hele dalen – jeg behøvede ikke at gøre noget, og så kørte jeg det sidste bjerg, så godt jeg kunne, sagde Bryan Coquard.

