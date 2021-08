OL-cykelrytter er død - blev 24 år

Cykelmiljøet i New Zealand er i sorg, efter at det mandag måtte sige farvel til en funklende stjerne.

Her bekræftede familien til 24-årige Olivia Podmore, at hun var fundet død efter en såkaldt 'pludselig død'. Det dækker normalt over et selvmord - en mistanke, der blev yderligere bekræftet af et opslag på de sociale medier blot et par timer inden hendes død.

I indlægget, der nu er blevet slettet, beskriver hun nemlig bagsiden af medaljen som elitesportsudøver.

'Sport er en fantastisk kontaktflade for så mange mennesker. Det er en kamp, men det er også så glædeligt.'

'Følelsen, når du vinder, er så ulig alle andre. Men følelsen, når du taber, når du ikke bliver udtaget eller når du ikke kvalificerer dig, når du er skadet, når du ikke møder omgivelsernes forventninger i forhold til at eje et hus, være gift, have børn, fordi du giver alt for din sport, den er også ulig alle andre,' skrev Olivia Podmore.

Hun deltog i 2016 ved OL i Rio de Janeiro, hvor hun sammen med Natasha Hansen kørte hold-sprinten. Til de netop overståede lege i Tokyo var det newzealandske hold ikke kvalificeret.

Podmore var national mester i keirin i 2017, mens hun som junior vandt VM-sølv og -bronze i henholdsvis holdsprint og individuel 500 meter på tid.

Hendes tidlige død er blevet bemærket og begrædt i cyklingens verden: